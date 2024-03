Sneijder komt met opvallende theorie over afmelding van Brobbey bij Oranje

Wesley Sneijder denkt dat Ronald Koeman niet zo rouwig is om de blessure van . In de komende interlandperiode kan Koeman niet beschikken over de spits van Ajax, die geblesseerd is geraakt aan zijn hamstring.

Sneijder komt maandagavond bij Veronica Offside met een opvallende theorie. “Ik denk dat het Koeman niet eens zo slecht uitkomt. Een hamstringblessure is vier tot zes weken. Dan is hij straks lekker fit”, legt de recordinternational uit. “Ik denk niet dat Koeman er heel rouwig om is. Voor Ajax is het een aderlating, maar Koeman heeft straks een fitte spits. De beste spits die er is.”

Artikel gaat verder onder video

Brobbey raakte zondag tegen Sparta Rotterdam (2-2) geblesseerd en moest gewisseld worden. Het is bekend dat hij al langere tijd met pijntjes speelde. Wim Kieft vraagt zich daarom af of Ajax juist heeft gehandeld. “Ze hadden hem misschien wel kunnen sparen. De speler wil over het algemeen altijd wel spelen, als het even kan. Het ging nu om de laatste weken. Het begon met Fortuna Sittard, dat hij vlak voor tijd inviel. Daarna kwam de wedstrijd tegen Aston Villa. Ik had van tevoren eigenlijk al: laat hem lekker niet spelen tegen Aston Villa, want dat gaat toch nooit wat worden, ook al doet Brobbey mee.”

Lees ook: Sneijder tegen Van der Meijde: 'Hij is jouw vriend, maar ik zou hem niet opstellen bij Oranje'

“Kennelijk heeft die spier het begeven. Heeft de medische staf het wel goed ingecalculeerd? Dat moet je wel goed uitzoeken. Nu loop je helemaal het risico dat hij er zes weken uit ligt”, weet Kieft. Sneijder antwoordt: “Als je op een gegeven moment ergens last van hebt en je zit dan op de bank tegen Fortuna om er alleen in het geval van nood in te komen... Dan moet je wel gaan nadenken of het echt noodzakelijk is. Ik heb ook weleens op de bank gezeten, dat het 'half-half' was. Als je toch moet invallen, krijg je dit. Dat heb ik ook weleens meegemaakt.”

Video: Wesley Sneijder had een gesprek met Memphis: 'Uiteindelijk liep hij boos weg...'