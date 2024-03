Sneijder tegen Van der Meijde: 'Hij is jouw vriend, maar ik zou hem niet opstellen bij Oranje'

Wesley Sneijder blijft bij zijn voorspelling dat afstevent op een basisplaats bij het Nederlands elftal. De recordinternational van Oranje zou het bovendien meer dan verdiend vinden als Timber in de komende interlands aan de aftrap verschijnt.

Sneijder voorspelde vorige week al dat Timber op het EK in de basis zou staan. De analist van Veronica Offside verwacht de middenvelder van Feyenoord vrijdagavond ook aan de aftrap in de oefeninterland tegen Schotland. “Hij is zich toch in de basis van Oranje aan het spelen? Hij speelt toch geweldig, man.”

Artikel gaat verder onder video

Andy van der Meijde concludeert dat Sneijder dus niet met Joey Veerman zou spelen, wat hij zelf beaamt. “Nee, nee. Veerman is jouw vriend, toch? Hij is een goede voetballer, maar niet meer dan dat. Heb je gisteren gekeken? Veerman is toch geen onomstreden speler voor Oranje?”, doelt Sneijder op het optreden van Veerman voor PSV tegen FC Twente (1-0).

Timber presteert in de ogen van Sneijder ‘fantastisch’. “We mogen blij zijn dat hij erbij is. En geloof me, ik denk dat Koeman mijn mening deelt.” Hij hoopt op een middenveld met Frenkie de Jong, Timber en Tijjani Reijnders. “Dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat Koeman ook fan is van Timber. Hij zit er niet voor niets bij.”

“Hij kan ballen veroveren, zit overal bij, verdedigend en aanvallend... Hij wordt steeds fitter en ik zie - dat was zijn tekortkoming vorig seizoen - dat hij ook steekballen geeft”, somt Sneijder de kwaliteiten van Timber op. “Hij kan fantastisch schieten. Hij is wat mij betreft een vaste basisspeler.”

Video: Sneijder hoort Koeman over Wijnaldum: 'Wat is dat nou weer voor onzin?!'