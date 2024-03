Sneijder over tegenvallende Oranje-international: 'Moeten stoppen hem groter te maken dan hij is'

Wesley Sneijder is mild voor de in het Nederlands elftal vooralsnog tegenvallende : "Wij moeten misschien stoppen met hem groter te maken dan hij is." De 20-jarige aanvallende middenvelder van RB Leipzig slaagde er vrijdag tegen Schotland in zijn twaalfde interland opnieuw niet in om zijn eerste doelpunt of assist in Oranje aan te laten tekenen.

Wim Kieft schreef na de met 4-0 gewonnen wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA al uiterst kritisch over het spel van Simons in zijn column in De Telegraaf: "Hij grossierde in balverlies en speelde als een junior tegen de Schotten. Niet voor het eerst in Oranje. Hij geeft niet thuis. Inmiddels hij is geen 16 jaar meer, maar 21 jaar en dan mag je meer van iemand verwachten die veel kansen krijgt van Koeman in de basis en wekelijks in de top van de Bundesliga acteert. In zo’n geval kan je niet acht van de tien ballen inleveren. Ook de simpele. Over het algemeen wil hij het echter te moeilijk doen, maar niet iedere pass hoeft beslissend te zijn", liet de oud-spits onder meer optekenen.

In Veronica Offside komt Kieft maandagavond met woorden van vergelijkbare strekking: "Ik heb me wel een beetje gestoord aan Xavi, als ik eerlijk ben. Maar ook aan zijn ploeggenoten", klinkt het. "Daar had ik het met Wesley over", vervolgt Kieft, "als je dan teamgenoot bent, dan mag je hem ook corrigeren. Ik zat echt met verbijstering te kijken dat je zo getalenteerd bent, maar dan zoveel fout kunt doen in een kort tijdsbestek", besluit Kieft het onderwerp.

Na het terugkijken van de reactie van de bondscoach op het spel van Simons, krijgt Sneijder het woord. "Ik denk dat wij misschien moeten stoppen met hem groter te maken dan hij is. Ik voel dat wel. Hij wordt heel belangrijk gemaakt door alles en iedereen, dat neemt hij mee de wedstrijd in." Bewijs voor die stelling valt letterlijk van het gezicht van de speler zelf af te lezen, stipt de recordinternational aan: "Dat zie je aan zijn gelaatsuitdrukking als hij een bal verspeelt. Dan zie je dat hij treurt van dat moment, dat gaat op een gegeven moment toch in zijn kop zitten."

