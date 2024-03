Spurs-ster doet boekje open: ‘Het heeft mijn leven gered’

heeft dit seizoen een nieuwe stap gezet in zijn carrière, mede dankzij psychologische steun. Therapie heeft hem geholpen om ook mentaal veel sterker te worden. Dit vertelt de aanvaller op een persconferentie.

Richarlison vertelde op een persconferentie in aanloop naar wedstrijden van Brazilië dat hij ‘bij de pakken neerzat’, maar dat hij zich dankzij therapie nu veel beter voelt. In zijn eerste veertig wedstrijden voor Tottenham Hotspur scoorde de aanvaller slechts viermaal. Omdat zijn transfersom zo’n 70 miljoen euro bedroeg, werd er in Londen meer van hem verwacht. Recentelijk presteert Richarlison veel beter: in de laatste 13 wedstrijden voor de Spurs scoorde hij negen doelpunten.

“Ik ben iemand die zich uitspreekt en ik vraag mensen om hulp te zoeken als ze dat nodig hebben”, vertelde de Braziliaan. “Mensen hebben een bepaald imago bij pyschologische hulp. Gelukkig heb ik dat niet meer.”

De aanvaller vindt de druk in het voetbal erg groot. “Ik praat hier nu over omdat deze hulp mijn leven gered heeft. Ik zat er helemaal doorheen. Alleen de voetballers zelf weten met hoeveel druk we moeten omgaan, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten.”

Brazilië speelt in de komende dagen twee aansprekende vriendschappelijke wedstrijden, namelijk tegen Engeland en Spanje. Zaterdag is de eerste van de twee wedstrijden (20.00 uur), het duel tegen Spanje wordt op dinsdag gespeeld (21.30 uur).