PSV krijgt een kleine tien uur voor aftrap tegen Dortmund uitstekend nieuws

PSV-trainer Peter Bosz kan woensdagavond in de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League een beroep doen op . De middenvelder, die in de laatste twee wedstrijden ontbrak wegens een lichte bovenbeenblessure, heeft de afsluitende training van dinsdag ‘goed doorstaan’ en kan zelfs aan de aftrap verschijnen. Dat meldt Jeroen Kapteijn van De Telegraaf althans.

Veerman is dit seizoen een van en misschien wel dé uitblinker in het PSV van Bosz. De middenvelder worstelt in de tweede seizoenshelft echter met zijn fitheid. Zo moest hij in de eerste weken van het kalenderjaar al een aantal wedstrijden - waaronder het bekerduel met Feyenoord en de uitwedstrijd tegen Ajax - missen wegens een kuitblessure. Gelukkig voor PSV was Veerman op tijd hersteld voor het heenduel met Borussia Dortmund, waarin de spelmaker uit Purmerend de beste speler aan Eindhovense zijde was en zelfs werd verkozen tot Man of the Match.

Bij PSV hoopte men dan ook nadrukkelijk dat Veerman op tijd hersteld zou zijn voor de return tegen de Duitsers. De laatste twee competitieduels met Feyenoord en Go Ahead Eagles gingen aan zijn neus voorbij en ook voor aanvang van de afsluitende training in het Signal Iduna Park was hij nog een vraagteken, maar Bosz weet nu dus dat hij ‘gewoon’ een beroep op hem kan doen. “Veerman heeft ook de laatste training goed doorstaan en kan in de basis staan in de Champions League-kraker van PSV tegen Borussia Dortmund”, zo schrijft Kapteijns woensdagmiddag. Veerman werd door het Algemeen Dagblad sowieso al aan de aftrap verwacht. Daardoor schuift Jerdy Schouten mogelijk een linie terug, waardoor André Ramalho genoegen zal moeten nemen met een plaats op de bank.