Driessen blijft bij standpunt: 'Het moment is nu aangebroken, hij was echt verschrikkelijk'

Valentijn Driessen blijft van mening dat de tijd is aangebroken voor een reserverol voor in het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig kreeg afgelopen vrijdag in de oefenwedstrijd tegen Schotland andermaal een kans van Ronald Koeman, maar wist het vertrouwen van de bondscoach opnieuw niet terug te betalen. Driessen hoopt dat Donyell Malen zich vanaf nu mag laten zien vanaf het begin.

Simons draait een uitstekend seizoen bij RB Leipzig, is een van de revelaties in de Duitse Bundesliga en haalde onlangs ook in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid een hoog niveau. Maar in het Nederlands elftal wil het maar niet lukken. Hij speelde tegen Schotland alweer zijn twaalfde interland, maar scoren of een assist geven deed hij nog niet. In de oefeninterland tegen Schotland grossierde Simons in balbezit. Driessen vroeg na afloop aan Koeman of hij ‘niks anders’ tot zijn beschikking heeft. De verslaggever van De Telegraaf maakte de tongen los met die vraag, maar blijft bij zijn standpunt.

Artikel gaat verder onder video

Simons verscheen in tien van zijn vooralsnog twaalf gespeelde interlands aan de aftrap, maar heeft volgens Driessen veel te weinig laten zien. “In tien interlands mag je wel iets verwachten van iemand en hij heeft eigenlijk nooit thuisgegeven. Ik begrijp best dat het een jonge speler is, maar hij wordt volgende maand 21. Je mag dus best iets van hem verwachten. Hij speelt op een hoog niveau, maar hij levert gewoon niet. Er zijn anderen die een kans moeten krijgen, bijvoorbeeld Donyell Malen. En ik denk dat het moment nu is aangebroken, want Simons was tegen Schotland echt verschrikkelijk”, zegt Driessen in de podcast Kick-off. Driessen ergerde zich vooral aan het feit dat Simons op een gegeven moment de bal ging halen bij Virgil van Dijk en Nathan Aké. “Dat is niet zijn opdracht”, zo klinkt het.

“Na tien wedstrijden denk ik: dan maar iemand anders. Later kan hij zich weer terug knokken”, aldus Driessen, die niet verwacht dat Koeman Simons op tien gaat posteren. “Dat zou kunnen, maar je voelt natuurlijk aan alles dat Koeman Wijnaldum erbij wil betrekken en dat hij dan op zijn favoriete plek mag spelen, begrijp ik wel. Dan kun je dat ook zien in de combinatie met Memphis. Nou, dat ging al helemaal niet (tegen Schotland, red.), maar dat wil Koeman natuurlijk wel graag zien. Maar Xavi Simons heeft ook op tien gespeeld in het Nederlands elftal, dus het is niet zo dat hij altijd in een vreemde rol is gebruikt door Koeman.”

Het Duitse Kicker verwacht Simons dinsdagavond in de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland 'gewoon' weer in de basis. Klik hier voor de vermoedelijke opstelling van Oranje.