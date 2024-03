Valentijn Driessen lacht Mike Verweij hard uit na stelling over Henderson

Mike Verweij is van mening dat donderdagavond tegen Aston Villa (0-0) een goede beurt maakte op het middenveld bij Ajax. De journalist verkondigt dat tijdens de podcastopnames van Kick-off en wordt vervolgens uitgelachen door collega Valentijn Driessen.

“Ik moet zeggen, al is Valentijn (Driessen, red.) er wat minder enthousiast over, dat Henderson in zijn totaliteit gewoon een goede wedstrijd speelde”, zegt Verweij, die de chef voetbal aan het lachen krijgt met zijn mening. “Al waren de achtste drie, wel gewoon de beste drie bij Ajax”, gaat de Ajax-watcher verder, doelend op verdedigers Jorrel Hato, Ahmetcan Kaplan en Devyne Rensch.

Ook Engelse media waren lovend over de Henderson. “Het lijkt wel of ik een stukje lees van Nederlandse verslaggevers over Frenkie de Jong bij FC Barcelona. Dit is vergelijkbaar. Alles is goed wat landgenoten over de grens doen. Maar echt, Henderson heb ik gewoon helemaal niet gezien”, zegt Driessen.

“Het is heel plichtmatig allemaal, heel erg op ‘safe’. Dat past ook wel bij hem, dat ‘safe’ spelen. Balletjes van drie meter in de voeten spelen. En dan geeft hij een keer een diepe bal, vliegt hij over de achterlijn…”, gaat Driessen verder.