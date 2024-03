Van Basten windt zich op: 'Onkunde moet óók bestraft worden!'

Marco van Basten vindt dat Frankrijk in de slotfase van de oefenwedstrijd tegen Duitsland een penalty had verdiend, omdat verdediger de bal in eigen zestien met de arm beroerde. Dat de verdediger van VfB Stuttgart, die in de met 0-2 gewonnen wedstrijd zijn debuut in Die Mannschaft maakte, dat min of meer per ongeluk deed, doet daar volgens San Marco niets aan af: "Onkunde moet ook bestraft worden!"

In de Ziggo-talkshow Rondo spreekt de voormalig bondscoach van een 'discutabel moment': "Er werd geen penalty gegeven, maar kijk: hij schiet die bal weg, en die krijgt hem tegen zijn hand aan. Dan moet je mij eens uitleggen. Die bal was anders naar die andere meneer achter hem, die nummer twaalf van Frankrijk gegaan. Dit is toch minimaal een penalty?", vraagt hij zich hardop af.

Rafael van der Vaart begrijpt het wel een beetje: "Dit is toch onkunde?", maar Van Basten vindt dat geen steekhoudend argument: "Onkunde moet toch ook bestraft worden? Als je in het zestienmetergebied een tackle maakt, dan doe je dat ook niet met opzet. Dan ben je net te laat als de aanvaller de bal net aantikt, dan kun je zeggen 'Ik doe het niet expres', maar dit doet hij ook niet expres maar dit is wel een kwalijke onderbreking van de bal.

Feyenoord-trainer Arne Slot zegt niet zonder gevoel voor zelfspot: "Dan moet je de regel aanpassen, want het is wel grappig dat ik scheidsrechters moet gaan verdedigen, maar de scheidsrechter handelt hier wel goed, omdat de bal via het eigen lichaam komt. Het is wel een slechte regel misschien..." Daar is Van Basten het roerend mee eens: "Ik zeg het al jaren: dit is toch een hele slechte regel, het slaat toch helemaal nergens op? De verdediger wordt bevoordeeld en de aanvaller benadeeld, dát is de vraag die je moet stellen. Heeft de aanvaller er nadeel van en de verdediger er nadeel van? Beide ja, dús penalty."

