Van Hooijdonk weet niet wat hij hoort: 'Eén en al geslijm!'

Pierre van Hooijdonk reageert hoogst verbaasd op de uitspraken Unai Emery, de trainer van Aston Villa. Een dag voor de return in de achtste finale van de Conference League tegen Ajax (die donderdagavond om 21.00 uur begint) liet de Spanjaard zich bijzonder lovend uit over de Amsterdammers en in het bijzonder over .

Vorige week hielden beide clubs elkaar in de Johan Cruijff ArenA op een 0-0 gelijkspel, waardoor donderdag op Villa Park de beslissing moet vallen. Emery lichtte woensdag onder meer het spel van Henderson eruit tijdens de persconferentie: "Hij is heel intelligent", liet de oud-trainer van onder meer Sevilla, Arsenal en Paris Saint-Germain optekenen, waarna hij de manier waarop de 33-jarige Engelsman zich op het middenveld liet gelden 'fanatastisch' noemde.

Daarna noemde Emery Ajax-verdediger Jorrel Hato als voorbeeld van de 'jonge, getalenteerde spelers' waarover John van 't Schip kan beschikken. Ook het systeem zonder buitenspelers, met twee inside wingers, was de Spanjaard positief opgevallen. Van Hooijdonk hoort donderdagavond in Studio Europa op ESPN de woorden van Emery aan en reageert verbaasd.

"Wat een slijmbal, joh...", klinkt het direct na het zien van de beelden. "Echt, die trainers daar in Engeland: één en al geslijm. Dat komt: bij het minste of geringste dat er een mogelijkheid komt om zo'n trainer te kielhalen vanuit de media, dan gebeurt het." Presentator Jan Joost van Gangelen beaamt die lezing: "Dan gaat iedereen op eieren lopen, dat is helemaal niet leuk." Daarna trekt hij een vergelijking met het interview dat ESPN-verslaggever Hans Kraay junior na Ajax - Fortuna Sittard afnam met diezelfde Henderson en dat in Engeland tot verbijsterde reacties leidde: "Daarom was dat interview ook groot nieuws in Engeland. Omdat iedereen dacht: 'Wat is dit?'"