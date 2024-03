Verguisde Ajax-speler wordt plots bewierookt: 'Hij is een soort rolmodel voor mij, ik luister veel naar hem'

heeft zich positief uitgelaten over , zijn teamgenoot bij de nationale ploeg van Engeland. In gesprek met Sky Sports geeft de spelmaker van Real Madrid aan dat hij probeert om veel naar de speler van Ajax te luisteren, gezien al de ervaring van Henderson in het internationale topvoetbal.

Henderson speelt al jarenlang voor de nationale ploeg van Engeland en maakte bij de Three Lions ook hele slechte jaren mee. Dat in tegenstelling tot nu, want de Engelsen beschikken over een goede generatie en hopen te kunnen presteren op het aankomende EK: "Hij (Henderson, red.) vertelt me dan over hoe gelukkig ik moet zijn om in deze ploeg te spelen en zo'n goede omgeving te hebben. Dat was wel anders toen hij in de nationale ploeg kwam te spelen", geeft Bellingham aan bij Sky Sports.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder, die dit seizoen furore maakt in het shirt van Real Madrid, probeert zo veel mogelijk adviezen van Henderson over te nemen. Hij gaat graag met de ervaren Ajacied in gesprek: "Ik probeer veel naar hem te luisteren vanwege het soort rolmodel dat hij voor mij is. Hij heeft me geholpen toen ik bij de selectie kwam om de verwachtingen en verantwoordelijkheden te beheersen."

Het zijn fraaie complimenten voor Henderson, die in de afgelopen weken regelmatig is verguisd in Nederland. Na de wedstrijd tegen Sparta (2-2) kreeg de Engelsman de nodige kritiek wegens het opeisen én slecht uitvoeren van vrije trappen, terwijl Johan Derksen en René van der Gijp stellen dat het zonde van het geld is geweest dat Ajax de middenvelder heeft gehaald. Volgens de twee analisten van Vandaag Inside voegt Henderson niets aan de Amsterdammers toe.