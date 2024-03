Derksen ziet geen gemis voor Ajax: 'Het is helemaal niet erg dat hij niet meedoet'

Ajax-trainer John van ’t Schip deelde donderdagmiddag tijdens zijn persconferentie mee dat voorlopig niet inzetbaar is. Een klap voor de Amsterdammers, maar daar denken Johan Derksen en René van der Gijp anders over. De heren van Vandaag Inside zijn van mening dat de absentie van de Engelsman geen gemis is voor Ajax.

De gevallen grootmacht was in de winterstop op zoek naar een nieuwe middenvelder, die naast veel kwaliteit ook vooral veel ervaring met zich mee moest brengen. Ajax kwam in die zoektocht uit bij Henderson. De Engelsman had Liverpool afgelopen zomer nog verruild voor Al-Ettifaq, maar was na een paar maanden alweer toe aan een terugkeer naar Europa. Ajax maakte gebruik van de situatie en haalde Henderson vol tromgeroffel binnen, maar het huwelijk heeft nog niet gebracht waarop in de Johan Cruijff ArenA werd gehoopt.

Artikel gaat verder onder video

Henderson moest al een aantal keer verstek laten gaan wegens fysieke ongemakken en moet nu niet alleen het uitduel met PEC Zwolle van komende zondag aan zich voorbij laten gaan, maar naar alle waarschijnlijkheid ook de ontmoetingen met Go Ahead Eagles en Feyenoord. Pech voor Ajax, al denken Derksen en Van der Gijp daar dus anders over. “Die Henderson jongen… Zonde van het geld geweest. Echt zonde van het geld”, zei Van der Gijp donderdagavond in Vandaag Inside. “Als je iemand niet nodig had, dan was hij het wel.” Daar sluit Derksen zich bij aan. “Het is ook helemaal niet erg dat hij niet meedoet René”, want ‘niemand mist hem’, reageerde Van der Gijp op zijn tafelgenoot.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Anton Gaaei onthult wat Jordan Henderson tegen hem zei na uiterst pijnlijke wissel

Anton Gaaei blikt in gesprek met Ajax TV terug op de moeilijke periode die hij achter de rug heeft.