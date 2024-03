‘Sven Mislintat stap dichter bij nieuwe klus: eerste gesprek al achter de rug’

Het valt niet uit te sluiten dat Sven Mislintat met ingang van volgend seizoen een functie heeft binnen Borussia Dortmund. De Duitser was in het verleden al actief bij de topclub in de Bundesliga en heeft inmiddels een eerste gesprek gevoerd over een mogelijke rentree in het Signal Iduna Park.

Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland vrijdagmiddag. Hetzelfde medium bracht een kleine twee weken geleden al naar buiten dat Mislintat in beeld is om voor de tweede keer aan de slag te gaan bij Borussia Dortmund. Het gaat om de functie van sportief directeur. Die komt mogelijk vrij. Sebastian Kehl, die momenteel de taken van sportief directeur op zich neemt, is in beeld om de nieuwe algemeen directeur te worden. Hans-Joachim Watzke, die momenteel de touwtjes in handen heeft in Dortmund, vertrekt weliswaar pas in het najaar van 2025, maar wil zijn opvolger vóór de start van het nieuwe seizoen al gepresenteerd hebben.

Volgens Plettenberg is het de verwachting dat Watzke eind april een concreet concept met suggesties voor een reorganisatie aan de presidentiële commissie zal presenteren. Hierin zou een belangrijke rol voor Mislintat weggelegd kunnen zijn. De Duitser werd in mei vorig jaar nog door Ajax aangesteld als directeur voetbalzaken. Het was aan Mislintat de taak om de selectie zodanig samen te stellen dat er weer om de prijzen kon worden gespeeld. Mislintat stelde Maurice Steijn aan als nieuwe trainer, maar van een succesvolle samenwerking was eigenlijk geen moment sprake. Steijn uitte na het uitduel met Fortuna Sittard begin september openlijk zijn twijfels over het transferbeleid van Mislintat. De Hagenaar vertelde onder meer dat hij wel degelijk wensen had ingediend, maar de Duitser andere keuzes maakte.

In september publiceerde de NOS een onderzoek waarin stond dat Mislintat de Kroatische verdediger Borna Sosa via een zakenpartner naar Ajax had gehaald. Mislintat zou er bij Sosa op hebben aangedrongen om de transferdeal door zaakwaarnemer Arthur Beck te laten doen. De Amsterdammers stelden daarop zelf een onderzoek in naar de handelingen van Mislintat op de transfermarkt. De Duitser werd op 24 september, een paar uur na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord, op straat gezet. Hoewel het huwelijk tussen Ajax en Mislintat een enorme teleurstelling werd, staat hij er nog altijd goed op bij Borussia Dortmund. Sky Deutschland spreekt zelfs van een ‘goede reputatie’ bij de Duitse topclub.