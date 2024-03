Schmidt komt met goed nieuws voor Kökçü: 'Het interview was een vergissing, voor niemand goed'

Voormalig Feyenoord-aanvoerder kan vrijdagavond zijn rentree maken bij Benfica in de thuiswedstrijd tegen Chaves. De international van Turkije werd onlangs naar aanleiding van een zeer kritisch interview in De Telegraaf door zijn trainer Roger Schmidt uit de selectie gezet, maar de Duitser heeft hem inmiddels weer in genade aangenomen.

Het interview van Kökçü in De Telegraaf hield de gemoederen flink bezig. De middenvelder, die afgelopen zomer de overstap maakte van Feyenoord naar Benfica, vertelde onder meer dat zijn overgang naar de Portugese topclub niet aan zijn verwachtingen voldeed. “Een bewuste keuze gemaakt voor Benfica met het idee dat dit de beste stap in mijn carrière was om me verder op alle vlakken te ontwikkelen. Dat is slechts ten dele gebeurd.” Kökçü was niet tevreden over de manier waarop hij door de club werd ontvangen en al helemaal niet over de taken die hij meekreeg van Schmidt. “Ik ben ook niet het type dat met zijn vuist op tafel slaat of eisen stelt, maar misschien ben ik juist vanwege de rol die ik van hem kreeg te bescheiden geweest…”

Artikel gaat verder onder video

De uitspraken van Kökçü gingen niet onopgemerkt aan Schmidt voorbij en de Duitse oefenmeester zag zich genoodzaakt om de middenvelder voorlopig buiten de selectie te houden. “Ik accepteer de maatregelen die zijn genomen en reis nu af naar de Turkse nationale ploeg. Ik keer over twee weken terug bij Benfica en zal me volledig inzetten voor de club en het team. Ik zal er alles aan doen om de fans nog meer mooie prijzen te bezorgen. Ik wil maar één ding: winnen”, zo luidde de reactie van Kökçü op Instagram. Onduidelijk was hoelang de Turk niet in de plannen van Schmidt zou voorkomen, maar hij kan vrijdagavond dus alweer zijn rentree maken. “Ten tijde van de wedstrijd tegen Casa Pia moest ik voorzichtig zijn met dat interview en het leek mij beter om hem buiten de selectie te laten”, wordt Schmidt donderdag geciteerd door A Bola.

“Hij is terug. We hebben al gesproken en hij accepteerde het, zoals ik had verwacht”, vervolgt de oud-trainer van onder meer PSV. “Het was niet zijn bedoeling om deze herrie en negativiteit rond het team te creëren. Ik heb voor en na Casa Pia gezegd dat ik overtuigd ben van zijn kwaliteiten als speler en ook van zijn karakter. Dit interview was een vergissing, het was voor niemand goed - of alleen voor jullie journalisten, die iets te zeggen hadden -, maar niet voor Benfica, dat is duidelijk. We hebben erover gesproken en nu is het tijd om op het veld te praten. Het is tijd, niet alleen voor hem, maar voor ons allemaal om een goede mentaliteit te tonen op het veld. We hebben dit intern opgelost en nu is het tijd om vooruit te kijken.”

Kökçü kwam dit seizoen vooralsnog 34 keer in actie voor Benfica, goed voor drie doelpunten en tien assists. Zonder de Turkse middenvelder won Benfica twee weken geleden met 0-1 van Casa Pia, waardoor het in het spoor bleef van koploper Sporting Portugal. Het verschil tussen beide ploegen is slechts één punt, al heeft de concurrent uit de hoofdstad wel een wedstrijd minder gespeeld. Benfica hervat de competitie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Chaves.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Koopmeiners akkoord over salaris van liefst 4,5 miljoen euro bij nieuwe club'

Teun Koopmeiners heeft een akkoord bereikt met zijn nieuwe club over een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro, zo meldt Tuttosport.