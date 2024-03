Wijnaldum: 'Dat is wat de media ervan maken, zo zie ik het niet'

denkt niet dat het oefenduel tussen Nederland en Schotland (dat eindigde in een ruime 4-0 zege voor Oranje) voor hemzelf als een 'examen' kan worden betiteld. De 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq was in de tweede helft met het hoofd verantwoordelijk voor de 2-0, maar moet na de wedstrijd voor de camera's van de NOS toegeven dat zijn inbreng verder beperkt was.

"Ik denk wel dat het goed is, niet alleen voor mij maar ook voor het team", zegt Wijnaldum verslaggever tegen Thierry Boon hem vraagt of hij zijn treffer 'nodig' had. Boon vraagt vervolgens door: "Je begrijpt waarom ik deze vraag stel, denk ik. Tot die tijd was je een beetje onzichtbaar." Daarop moet Wijnaldum de interviewer gelijk geven: "Nee, ik werd niet echt veel in het spel betrokken. We verloren ook echt veel ballen, waren niet echt balvast en werden moeilijk gevonden tussen de linies. Dat maakte het wat moeilijk, ja."

Boon parafraseert vervolgens de woorden van de bondscoach voorafgaand aan het duel: "Het is toch een beetje jouw examen, Koeman wil zien hoe je ervoor staat. Heb je het examen gehaald?", maar die suggestie wordt door Wijnaldum resoluut van tafel geveegd: "Nee, dat is wat de media ervan maakt, dat het mijn examen is. Zo zie ik het niet. Ik kom gewoon hier en probeer gewoon mijn best te doen. Ja, het kan natuurlijk altijd beter."

Even eerder sprak Memphis Depay woorden van gelijke strekking over Wijnaldum, maar Pierre van Hooijdonk is het niet met het duo eens. "Hij zegt het is geen examen, maar als jij in Saudi-Arabië voetbalt... dat is toch iets anders dan wanneer je in Spanje, Engeland, Italië of Spanje speelt. Dan is het geen examen met jouw staat van dienst. Maar als je daar naartoe gaat, op een totaal ander niveau gaat voetballen en uit beeld verdwijnt... dan zijn we allemaal, inclusief de bondscoach, heel benieuwd wat je laat zien." Eerder in de nabeschouwing had Van Hooijdonk het spel van de nu 91-voudig international reeds als 'erg pover' betiteld.