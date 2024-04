Aan Ajax gelinkte Lijnders ook in belangstelling zestienvoudig landskampioen

Pepijn Lijnders staat in de belangstelling van de Turkse topclub Besiktas, meldt het Engelse The Athletic. De 41-jarige Nederlander is bezig aan zijn laatste maanden als assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool en wordt ook in verband gebracht met Ajax.

In februari maakte Lijnders duidelijk dat hij, in het kielzog van Klopp, zal gaan vertrekken uit Liverpool. De coach stond eenmaal op eigen benen, in het seizoen 2018/19 stapte hij in de winterstop in bij N.E.C. Nadat hij er met die club niet in slaagde via de play-offs promotie naar de Eredivisie af te dwingen, keerde hij echter terug naar Liverpool, waar hij daarvoor al tweeënhalf seizoen als assistent van Klopp had gewerkt en in die rol terug kon keren.

Nu zijn vruchtbare samenwerking met de charismatische Duitser op zijn einde loopt, is Lijnders zich aan het oriënteren op een baan als hoofdtrainer. Bij Besiktas zou hij er bijzonder goed opstaan, schrijft The Athletic. De huidige nummer vier van de Süper Lig is op zoek naar een opvolger van de ervaren Portugees Fernando Santos, die in januari de voorkeur kreeg boven Giovanni van Bronckhorst maar afgelopen weekend na zestien wedstrijden alweer zijn congé kreeg.

Daarnaast zou ook een dienstverband bij Ajax nog tot de mogelijkheden kunnen behoren voor Lijnders. Transferspecialist Fabrizio Romano meldde eind maart dat de Amsterdammers de shortlist met kandidaten om John van 't Schip op te volgen zou hebben teruggebracht tot vier personen. Of Lijnders één van die vier is (of was), is niet duidelijk, maar De Telegraaf vermoedt dat dat niet het geval is. "Het is misschien een hele goede assistent, en hij past misschien wel heel goed bíj de nieuwe hoofdtrainer", merkte Valentijn Driessen destijds in ieder geval op in een video-item van de ochtendkrant.

