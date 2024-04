‘Michael van Praag is véél enthousiaster over vrouwen, dan over mannen!’

Valentijn Driessen beweert dat Michael van Praag een zwak heeft voor vrouwen, zo vertelt hij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. “Michael van Praag is enthousiast over mannen, maar nog veel enthousiaster over vrouwen”, sprak de Chef Voetbal vrijdag, doelend op het feit dat de voorzitter van de RvC van Ajax vrouwelijke bestuursleden niet snel ontslaat.

“Michael is echt een vrouwenman. Hij is charmant en heeft ook al drie of vier huwelijken achter de rug. Een hele charmante kerel, vrouwen vallen voor hem”, begint Driessen zijn verhaal. “Hij heeft veel meer de lijn gekozen om de vrouwen bij Ajax te beschermen. Met het huidige quotum moet je een aantal vrouwen in je RvC hebben”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

De namen van Annette Mosman (lid van RvC bij Ajax) en Susan Lenderink (financieel directrice) vallen. “Hij kan waarschijnlijk heel goed met deze vrouwen opschieten. Hij kiest duidelijk meer de kant van deze vrouwen, die hebben bewezen dat ze niet capabel zijn om hun rol als commissaris te vervullen, ondanks dat ze daarvoor betaald krijgen”, zegt de journalist.

Vrijdagmiddag werd bekend dat Van Praag, in navolging van algemeen directeur Alex Kroes, zelf óók in de fout is gegaan met zijn clubaandelen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-supporters verbijsterd door nieuws over Kroes: 'Niks blijft ons bespaard dit jaar'

De supporters van Ajax reageren verbijsterd en moedeloos op het nieuws dat algemeen directeur Alex Kroes is geschorst.