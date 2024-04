Ajax-kampioen geneert zich: 'Ik schaam me diep voor Ajax. Helemaal niks kunnen ze. Echt niks'

Ajax likt de wonden na de historische 6-0 nederlaag tegen Feyenoord. Voormalig aanvaller Andy van der Meijde voorzag de wedstrijd live van commentaar op YouTube, maar had geen leuke middag. “Ik schaam me diep voor dit team. Echt, honderd procent. Helemaal niks kunnen ze. Echt niks", treurde Van der Meijde, die zelf in 1998 en 2002 kampioen werd met Ajax.

Glenn Helder, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde, was ook aanwezig bij de YouTube-livestream. Hij vindt de nederlaag niet alleen te wijten aan het kwaliteitsverschil, maar ook aan de mentaliteit bij Ajax. “Je kan verliezen van Feyenoord, maar met 6-0?! Ik had niet verwacht dat ze zouden winnen, maar met een uitslag als 3-1 geef je nog een beetje een tegenprestatie. Ik had wel verwacht dat je in de wedstrijd zou zien dat Feyenoord verder is dan Ajax. Maar 6-0?! Dat is niet alleen kwaliteit, maar ook mentaliteit.”

Artikel gaat verder onder video

Er is bij Ajax niet alleen een sportieve, maar ook bestuurlijke crisis. “Iedereen wil daar geld verdienen en heeft geen Ajax-hart”, vindt Van der Meijde, waarna Royston Drenthe reageert: “Je hebt daar een heel goed punt. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken wie echt een Ajax-hart heeft en de club uit de brand wil helpen. Ik word morgen 37, maar dit heb ik nog nooit gezien als Feyenoorder.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.