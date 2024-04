Anco Jansen baart opzien: “Ik vond de penalty van Bernardo Silva perfect genomen’

Anco Jansen heeft woensdagavond in de uitzending van Voetbalpraat een opzienbarende uitspraak gedaan over de penalty van . De analist van ESPN is van mening dat de Portugees zijn opmerkelijke penalty niet beter had kunnen nemen.

Na een 1-1 gelijkspel tussen Manchester City en Real Madrid moesten penalty’s uitwijzen wie de laatste halvefinalist van de Champions League zou worden. Silva werd naar voren geschoven als tweede strafschoppennemer bij City, maar faalde hopeloos. De Portugees schoot de bal recht door het midden, precies in de handen van Andriy Lunin.

Artikel gaat verder onder video

Op sociale media gaan veel voetbalsupporters los onder de berichten van de middenvelder annex aanvaller van City, terwijl ook Marco van Basten niet wist wat hij zag. Jansen, voormalig voetballer van FC Emmen, deelt een compleet andere mening. “Het klinkt heel gek, maar ik vond deze penalty perfect genomen”, opent hij.

“Lunin kan deze echt alléén pakken als hij blijft staan. Als je hem door het midden neemt, moet hij niet te hard, want dan kan de keeper hem nog met zijn benen pakken eventueel. Hij moet gewoon in het midden van de goal, niet te hoog, want dan is er weer een risico dat je op de lat schiet”, vertelt Jansen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Binnen Ajax wordt gewezen naar Feyenoord-trainer Arne Slot'

Achter de schermen bij Ajax valt de naam van Feyenoord-trainer Arne Slot nogal eens.