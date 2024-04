Arne Slot wordt live op persconferentie geconfronteerd met gedrag van Anis Hadj Moussa

Arne Slot heeft vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax gereageerd op de uitlatingen van Edward Sturing over de nieuwste Feyenoord-aanwinst . De coach van Vitesse was kritisch op de buitenspeler, die te veel met een transfer naar de Rotterdammers zou bezig zijn en zich ziek heeft gemeld.

"Hij heeft zich vanochtend om half elf ziek gemeld. Dat is twee uur te laat. Daarnaast is hij al een paar keer te laat gekomen", gaf Sturing vrijdagmiddag aan in gesprek met Omroep Gelderland. De trainer van Vitesse ergert zich mateloos aan het gedrag van zijn buitenspeler en vindt dat de Algerijn te veel bezig is met een transfer naar Feyenoord. ESPN-verslaggever Sinclair Bischop legt op de persconferentie in aanloop naar het duel tussen Feyenoord en Ajax de uitspraken van Sturing voor aan Slot.

Artikel gaat verder onder video

De coach van de Arnhemmers was uitermate kritisch op de nieuwste aanwinst van Feyenoord, wat Slot jammer vindt om te horen: "Ik vind het wel vervelend om te horen, dat dit Edward zijn gevoel is. Je hebt liever een speler die je blijkbaar niet hoeft bij te schaven, maar we wisten ook al andere onderdelen van zijn spel die we moeten bijschaven", legt Slot uit.

