City-fans schuldig aan CL-uitschakeling eigen team? 'Dit is een schande'

Manchester City vloog woensdagavond uit de Champions League, door na strafschoppen te verliezen van Real Madrid. was na afloop onderwerp gesprek, omdat hij zijn penalty slap en dwars door het midden inschoot.

Luka Modric was de eerste die miste in de strafschoppenserie, waarna de Kroaat de bal geïrriteerd de tribunes inschoot. Bernardo Silva was de volgende in de reeks, maar de Portugees moest lang wachten op de bal. City-fans wilden namelijk de door Modric weggeschoten bal bij zich houden. Na ongeveer veertig seconden kreeg de eveneens geïrriteerde Silva de bal.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder annex aanvaller van City schoot de bal dwars door het midden, waardoor Andriy Lunin makkelijk kon vangen. Marco van Basten noemde deze strafschop 'speciaal slecht' en ook op social media kreeg Silva het te verduren. Tijdens de analyse na de wedstrijd legt Joleon Lescott de schuld van deze flater ook deels bij de fans van City neer, die de bal niet teruggaven. “Zo werd hij uit zijn concentratie gehaald", zegt de oud-voetballer bij TNT Sports.

Manchester United-legende Rio Ferdinand was het met Lescott eens. “Het is een schande. Misschien denk je: veertig seconden is niet zo lang, maar als je daar staat te wachten, duurt het een eeuwigheid. Als strafschopnemer ga je denken: moet ik nu toch mijn hoek veranderen? Bovendien zijn het de thuisfans, echt heel jammer.” De strafschoppenserie eindigde in 3-4 voor Real Madrid, omdat Lunin ook de penalty van Mateo Kovacic keerde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart verrast: 'Nooit gedacht dat hij zou ver zou komen, ik vond hem gewoon niet zo goed'

Rafael van der Vaart is verrast door de ontwikkeling van een speler tegen wie hij elf jaar geleden zelf voetbalde.