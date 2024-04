De grootste nederlagen van Ajax ooit op een rij

Op zondag 7 april 2024 heeft Ajax de grootste nederlaag aller tijden geleden in de Eredivisie, en dat tegen aartsrivaal Feyenoord in De Klassieker. Twee keer eerder verloor Ajax met zes doelpunten verschil, maar dit was voor de oprichting van de Eredivisie. Voor die nederlagen moeten we terug naar meer dan zeventig jaar geleden. Er zal nog lang gesproken worden over de 6-0 overwinning van Feyenoord op Ajax in 2024.

De grootste nederlaag van Ajax ooit

De twee keer eerder dat Ajax met zes doelpunten verschil verloor was in 1949 en in 1950, maar dat was dus voordat de Eredivisie opgericht werd. Op 20 februari 1949 verloor Ajax van HSV ADO met 6-0. In 1950 werd Ajax op eigen bodem verslagen door SV Limburgia. Ajax verloor daarentegen wel vaker met vijf doelpunten verschil. In 2022 verloor de ploeg uit Amsterdam nog met 1-6 in de eigen ArenA van SSC Napoli in de Champions League.

De grootste nederlaag van Ajax ooit in de Klassieker

Op 29 november 1964 verloor Ajax de klassieker met vijf doelpunten verschil. Toen was Feyenoord op het eigen veld te sterk en won het met liefst 9-4 van de Amsterdamse club. De 6-0 overwinning van Feyenoord was voor hun ook de grootste overwinning ooit in een Klassieker tegen Ajax. Die 9-4 stond op een gedeelde tweede plaats.