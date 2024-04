Ajax heeft nog drie kandidaten: Ten Hag, Potter en 'de grote onbekende'

Ajax heeft nog drie trainers op de kandidatenlijst voor volgend seizoen staan: Erik ten Hag, Graham Potter en 'de grote onbekende', zo meldt Valentijn Driessen. Van die drie zou in ieder geval de Engelsman woensdagavond aanwezig zijn geweest in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax op de valreep een punt redde tegen Excelsior (2-2). De chef voetbal van De Telegraaf heeft hem in ieder geval niet gespot, maar weet wel wie er 'nog altijd met stip op 1' staat om John van 't Schip komende zomer te gaan opvolgen: Ten Hag.

"Hij zou aanwezig zijn, maar als het al zo is dan wist hij zich goed schuil te houden", schrijft Driessen in zijn wedstrijdverslag over Potter. De journalist bestrijdt overigens niet dat de oud-trainer van Brighton & Hove Albion en Chelsea 'wel degelijk prominent op de kandidatenlijst' van de Amsterdammers prijkt, maar hij zou dus niet de enige en ook niet de favoriete kandidaat zijn.

"Naast een grote onbekende kandidaat staat Erik ten Hag nog altijd met stip op 1 genoteerd op het lijstje van drie van Ajax", weet de journalist. Een terugkeer van de man uit Haaksbergen, die terwijl Ajax ploeterde tegen de Kralingers met Manchester United een spectaculaire zege boekte in de Premier League, is echter in nevelen gehuld: "Moet hij vertrekken bij Manchester United? Zo ja: wanneer? En wil Ten Hag terugkeren naar Ajax? Of hangt dat weer samen met een eventuele terugkeer van de geschorste algemeen directeur Alex Kroes?", vraagt Driessen zich hardop af.

Donderdag wordt mogelijk meer duidelijk over een terugkeer van de geschorste algemeen directeur, als rvc-voorzitter Michael van Praag het gesprek met de leden aangaat: "Komen de twee strijdende partijen niet eerder tot elkaar dan zal het op 21 mei ongetwijfeld een explosieve aandeelhoudersvergadering gaan worden. Met meer vuurwerk dan bij Ajax-Excelsior", voorziet Driessen. Bovendien benoemt hij nu al de enorme klus voor de opvolger van Van 't Schip, wie dat ook moge worden: "Bij eventuele onzichtbare aanwezigheid zal Potter in ieder geval niet onder de indruk zijn geraakt van de Ajacieden. Wel zag hij wat heel Nederland al weet: de nieuwe trainer van Ajax wacht een gigantisch karwei. Tegelijkertijd ligt daar ook de uitdaging voor Ten Hag, Potter of de grote onbekende."

