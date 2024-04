Driessen confronteert Van 't Schip met Mislintat-uitspraken: 'Moet ik daarop reageren?'

Ajax-trainer John van ’t Schip kan niet heel veel met de woorden van Sven Mislintat. De voormalig technisch directeur van de Amsterdammers suggereerde in gesprek met De Telegraaf dat de spelers die hij afgelopen zomer naar Ajax heeft gehaald niet het probleem zijn. Valentijn Driessen confronteerde Van ’t Schip met die uitspraak, maar de huidige interim-hoofdtrainer van de nummer zes van de Eredivisie haalde er zijn schouders over op.

Mislintat begon vorig jaar mei aan zijn functie als technisch directeur van Ajax en gaf in de zomerse transferwindow uiteindelijk meer dan honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers. Geen tot weinig van hen zijn tot op heden een versterking gebleken. Mislintat is er desondanks nog steeds heilig van overtuigd dat hij afgelopen zomer wel degelijk goede voetballers naar Amsterdam heeft gehaald. “Hij speelt niet eens met de spelers die wij hebben gekocht”, deelde Mislintat een sneer uit richting Van ’t Schip.

“Moet ik daarop gaan reageren?”, zo klonk het vrijdagmiddag in de perszaal van de Johan Cruijff ArenA toen Driessen de opmerking van Mislintat ter sprake bracht. “Als je alle wedstrijden terug gaat kijken heb ik denk ik genoeg met spelers gespeeld die door hem zijn gehaald. Dat het de ene wedstrijd meer is dan de andere… Ik kijk daar niet naar. Dat heb ik al eerder gezegd. We kijken op de training niet naar wie is gehaald en wat de connectie is. Zo ben ik niet begonnen en zo zit ik er nog steeds niet in”, aldus Van ’t Schip, die bezig is aan zijn laatste maanden op de Ajax-bank en met ingang van volgend seizoen mogelijk een andere functie gaat bekleden in Amsterdam.

Driessen liet het er echter niet bij zitten en bracht nóg een opmerking van Mislintat ter sprake. “We gaan het over een paar jaar zien hoe goed de spelers zijn. Niet nu al. Ik denk dat drie of vier spelers het al hebben laten zien”, zo stelt Mislintat. De Duitser haalde vorige zomer Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Diant Ramaj, Anton Gaaei én Jakov Medic naar Ajax. Driessen vroeg aan Van ’t Schip of hij vier spelers kan opnoemen die inderdaad hebben bewezen van het ‘Ajax-niveau’ te zijn. “Dat moet je aan hem vragen. Ik ga daar geen oordeel over vellen, Valentijn. Welke speler wel van Ajax-niveau is en welke niet… Dit is niet de plek om daar een oordeel over te vellen.”

Volgens Van ’t Schip bestaat er geen verband tussen de slechte resultaten en het niet opstellen van de Mislintat-aankopen. “Voor die tijd zijn er door de andere trainer (Maurice Steijn, red). en ook door mij spelers van hem opgesteld en zijn er waarschijnlijk ook mindere wedstrijden gespeeld of geen punten behaald”, zo klonk het. In de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord afgelopen zondag hadden Gaaei, Tahirovic en Mannsverk een basisplaats. Sutalo, Medic en Forbs bleven op de bank. Branco van den Boomen maakte nog wel zijn opwachting als invaller. De middenvelder stapte na vorig seizoen transfervrij over van Toulouse naar Ajax. Hij was de eerste ‘aankoop’ van Mislintat, maar voor hem hoefde de Duitser dus geen transfersom te betalen.

