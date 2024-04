'Kans op terugkeer Alex Kroes bij Ajax is hierdoor groter geworden'

De kans dat de geschorste algemeen directeur Alex Kroes terugkeert bij Ajax is groter geworden, betoogt Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. Dat de club heeft besloten tot de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van 21 mei géén tijdelijke opvolger voor de bestuurder aan te stellen, is daarvoor volgens Driessen een duidelijke aanwijzing.

Eerder op de vrijdag bracht De Telegraaf al naar buiten dat de taken van Kroes de komende weken zullen worden waargenomen door het driemanschap Marijn Beuker, Menno Geelen en Susan Lenderink. Over die laatste, de financieel directeur van de club, sprak Driessen eerder op de dag al zijn twijfels uit in de podcast Kick-Off. In een video-item van de krant komt hij daarop terug: "Die loopt al jaren op haar tenen. En er zijn nogal wat missers gemaakt, financieel. Dus ik hoop dat dat Ajax niet noodlottig gaat worden, de komende weken."

Artikel gaat verder onder video

Presentator Pim Sedee concludeert dat bovengenoemde beslissing een eventuele terugkeer van Kroes, conform de nadrukkelijke wens van de bestuursraad van Ajax, in de hand zou kunnen werken. Dat wordt door Driessen beaamd: "Die kans is groter geworden. Van Praag wil niet over zijn graf heen regeren, dus hij staat open voor de suggestie van de bestuursraad om toch naar hun geluid te luisteren en misschien Kroes toch de kans te geven om terug te keren", zegt de journalist.

Gezichtsverlies

Bovendien lijdt Van Praag, de voorzitter van de raad van commissarissen van de club, met de hele affaire behoorlijk gezichtsverlies, betoogt Sedee: "Omdat hij natuurlijk eerst zo stellig was over het feit dat Kroes niet terug kon keren." Ook daar is Driessen het mee eens: "Dat was natuurlijk onbegrijpelijk. Dat hij hem schorste: prima. Maar dat hij zo nadrukkelijk zei dat hij absoluut een terugkeer uitsloot..." Daar kwam overheen dat de club ook in de fout ging met de aandelen die Van Praag zélf (al sinds de beursgang in 1998) in bezit heeft. Dat had de club niet, zoals voorgeschreven gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten. "Ajax en dingen melden, dat gaat nog weleens vaker fout", zegt Driessen. "Het inschrijven van Haller", vult Sedee daarop lachend aan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes zit vlak boven zeer opvallend spandoek in de ArenA: 'Heeft hij zelf opgehangen'

De geschorste algemeen directeur Alex Kroes van Ajax was zondag aanwezig bij de wedstrijd tegen FC Twente.