Driessen kijkt vol verbazing naar Ajax-rapport Mislintat: ‘Dit is geen afgerond rapport’

Valentijn Driessen is van mening dat het rapport over de zaak Sven Mislintat niet is afgerond. Eerder deze week kwam naar buiten dat KPMG, het bedrijf dat het onderzoek uitvoerde, niet alle sleutelfiguren heeft benaderd voor hun verklaring.

“Het was zeker goed geweest van KPMG als ze hem (Mislintat, red.) hadden gevraagd”, snijdt Driessen het onderwerp van het rapport aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Voor dat onderzoek zijn Mislintat zelf en voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax Pier Eringa niet benaderd. “Dat zijn toch twee hoofdrolspelers”, benoemt de chef voetbal van het medium.

“Je zou zeggen dat je die moet bevragen”, gaat hij verder. “Als je de hoofdrolspelers niet te spreken krijgt en je gaat alleen af op verklaringen of informatie van derden, dan kun je niet spreken van een afgerond rapport”, is Driessen kritisch. Mike Verweij vermoedt dat dit te maken heeft met de opdrachtgever van het onderzoek. “Dit is de uitkomst die de opdrachtgever, de RvC van Ajax, heel graag wilde. Er werd wel heel voorzichtig omgesprongen met de commissarissen van Ajax”, geeft hij aan.

Vervolgens komt Verweij met een heel opvallende constatering die in het rapport van KPMG stond. “Van de twaalf aankopen, was er bij negen geen onderliggend scoutingrapport”, geeft de Ajax-volger met verbazing aan. “Krankzinnig dat dit in een organisatie als Ajax dan doorgedrukt wordt. Maurice Steijn had ook een lijstje en als die spelers waren gehaald voor 115 miljoen, had je misschien wel voor de tweede plaats meegespeeld en misschien zelfs wel het kampioenschap.”

