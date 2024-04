Geertruida op weg naar de uitgang bij Feyenoord: ‘Gesprek is een opening om eventueel wel te blijven’

De heren van de podcast Kick-off van De Telegraaf verwachten dat na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord. Ze denken dat de gesprekken die momenteel naar verluidt gaande zijn tussen de partijen moeten zorgen voor een hogere verkoopprijs.

“Geertruida is echt op weg naar de uitgang, als je de berichten moet geloven”, begint presentator Pim Sedee in Kick-off. Valentijn Driessen reageert daarop en geeft aan dat Feyenoord en de verdediger wel in gesprek zijn met elkaar. “Dat kan ook een gesprek zijn om te verlengen om toch voor een betere prijs te kunnen verkopen.”

Eerder deze week kwam naar buiten dat Feyenoord en Geertruida informeel in gesprek zouden zijn over een verlenging van het contract van de verdediger, maar dat de speler een te hoog salaris zou verlangen. Niet veel later kwam de zaakwaarnemer van Geertruida naar buiten en hij ontkende dat er bedragen genoemd zouden zijn. “Het bedrag werd ontkend en die hoge tekengeldsom werd ontkend”, gaat Driessen verder. “Maar je gaat natuurlijk niet voor niks met elkaar om de tafel zitten. Dus dan is er ook een opening om eventueel wel te blijven.”

Mike Verweij denkt dat Geertruida klaar is om een stap omhoog te zetten. “Ik vind dat hij daar wel aan toe is. Hij scoort ook opvallend veel voor een verdediger. Ik vind dat hij alles heeft om dat te kunnen.”

'Ik ben niet iemand die graag op de bank zit. Dat is het antwoord', zegt een speler van Feyenoord.