Genee voorziet wedstrijd van commentaar: ‘Vijftien jaar geleden voor het laatst gedaan’

Wilfred Genee zal zaterdagavond de wedstrijd tussen de BIF All Stars en de Ajax Legends van commentaar voorzien. Opvallend daaraan is dat Clarence Seedorf, die heeft meegeholpen met de organisatie van de wedstrijd, het onlangs aan de stok had met Genee in Veronica Offside.

Dat Genee zaterdag het duel van commentaar zal voorzien, werd vrijdagavond bekend tijdens Vandaag Inside. Toen het over de wedstrijd ging, vroeg tafelgast Hélène Hendriks gekscherend wie het commentaar bij de wedstrijd doet, waarna Genee heel hard begint te lachen. “Het commentaar wordt geleverd door de heer W. Genee”, maakt bargast Chris Woerts duidelijk.

“Het is vijftien jaar geleden dat ik voor het laatst commentaar heb gedaan”, haakt Genee daarop in. “Ik vind het hartstikke leuk, er lopen alleen maar grote namen rond.” Opvallend aan de keuze voor Genee is dat de presentator onlangs nog ruzie had met Seedorf in Veronica Offiside.

De BIF All Stars en de Ajax Legends trappen zaterdagavond om 20:00 uur af in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het duel is vanaf dat moment, met commentaar van Genee, live te bekijken op Viaplay TV.

