Kraay jr. voorziet Ajax live op televisie van tip: 'Ik dacht dat je ging zeggen: ik ben beschikbaar'

Zowel Hans Kraay junior als Sjoerd Mossou is van mening dat Ajax Jan Streuer goed zou kunnen gebruiken. Laatstgenoemde was tot dit seizoen technisch directeur bij FC Twente en inmiddels werkzaam als adviseur van zijn opvolger Arnold Bruggink. Streuer wil zich liever niet uitlaten over wat er allemaal bij Ajax zou moeten gebeuren om de club er weer bovenop te brengen, maar naar eigen zeggen mag ‘iedereen’ hem bellen.

De huidige situatie bij Ajax is zondagochtend ook in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN onderwerp van gesprek. De Amsterdammers hoopten met de aanstelling van Alex Kroes als algemeen directeur de rust terug te kunnen brengen en de blik op de toekomst te kunnen werpen, maar niets is minder waar. Kroes werd een kleine twee weken geleden met onmiddellijke ingang geschorst wegens vermeende handel met voorwetenschap en het is nog maar de vraag of hij überhaupt nog terugkeert in zijn functie. De Raad van Commissarissen heeft de deur keihard dichtgegooid.

Wat Ajax moet doen met Kroes is niet het enige wat aan tafel ter sprake komt. Ook de uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling door Sven Mislintat worden besproken. Streuer wordt om een reactie gevraagd, maar laat zich liever niet in al teveel woorden uit over hoe Ajax moet gaan handelen. “Ik zit bij Twente en ik wil me niet zo bemoeien met wat Ajax moet doen. Zij moeten uitvinden wat ze willen”, zo stelt de voormalig technisch directeur van FC Twente. Kraay jr. dacht dat Streuer wat anders ging zeggen. “Ik dacht dat jij ging zeggen: ik zit bij Twente en ik ben beschikbaar. Zo begon je eigenlijk aan de zin.”

Dat was volgens Streuer niet de bedoeling. Een eventuele functie in de Johan Cruijff ArenA wordt desondanks ter sprake gebracht. “Het zou een boel oplossen denk ik. Het zou wel helpen als er iemand komt die enorm ervaren is, met niemand iets te maken heeft en gewoon normale beslissingen kan nemen”, aldus Mossou. De verslaggever van het Algemeen Dagblad denkt dat het ‘in ieder geval niet slechter zou worden’. “Dat kan bijna niet.” Streuer hoort het lachend aan. “Het moet beter daar natuurlijk, ze willen beter. Ik zit nu bij FC Twente, dus hoe het verder gaat weet je nooit in het voetbal. Ik nodig niemand uit om te bellen. Maar ik neem iedereen op, welke club het ook is”, zo besloot Streuer.

