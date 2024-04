‘Frisse wind’ in Ajax-staf: mogelijk andere rol voor Maduro, Valkanis vertrekt

Michael Valkanis is bezig aan zijn laatste maanden als assistent bij Ajax. De Australiër werd eind vorig jaar op aanspraak van John van ’t Schip aangesteld als nieuw staflid, maar voor hem komt er na afloop van dit seizoen een einde aan zijn dienstverband in Amsterdam. Dat meldt Voetbal International althans. Hedwiges Maduro krijgt zeer waarschijnlijk een nieuwe rol.

Maduro promoveerde in het afgelopen seizoen als rechterhand van Alex Pastoor met Almere City naar de Eredivisie. De club uit Flevoland was er alles aan gelegen om de oud-international binnenboord te houden en wilde in eerste instantie dan ook niet meewerken aan een vertrek naar Ajax, maar ging uiteindelijk toch overstag. Bij Ajax, waar Maduro als speler al actief was, werd de oud-speler van ook Sevilla en Valencia assistent van Maurice Steijn. De Hagenaar trok na een paar maanden echter al de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. Na het vertrek van Steijn werd meermaals duidelijk dat Maduro en de hoofdtrainer niet met elkaar door één deur konden.

Artikel gaat verder onder video

Maduro bleef werkzaam in Amsterdam. Hij vervult ook onder Van ’t Schip de rol van assistent. Het is momenteel nog wel de vraag wat Ajax na dit seizoen met hem van plan is. Volgens Voetbal International gaat Maduro, evenals Saïd Bakkati, met ingang van volgend seizoen verder in een ‘andere functie’. “Het is een optie dat de toekomst van Maduro bij Jong Ajax ligt. Daar ontstaat een vacature door het waarschijnlijke doorschuiven van Dave Vos”, zo leest het. Vos is momenteel hoofdtrainer bij de beloften, maar het plan is om één assistent-trainer de verantwoordelijkheid te geven over de begeleiding en doorstroming van de eigen talenten richting het elftal. Mogelijk gaat die rol ingevuld worden door Vos.

Volgens VI is een langer verblijf van Maduro als assistent overigens ‘niet uitgesloten’. “Zeker is dat de technische staf van het eerste elftal flink vernieuwd gaat worden. Zo is het plan om ook nieuwe specialisten toe te voegen, bijvoorbeeld voor het inslijpen van spelhervattingen”, zo klinkt het. De schorsing van algemeen directeur Alex Kroes verandert in elk geval niets aan de plannen van Ajax: een nieuwe hoofdtrainer aanstellen. Van ’t Schip bevestigde vorige week na dit seizoen een andere rol te gaan vervullen, die van ‘head of coaching’.

