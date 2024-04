Derksen haalt Nederlandse krant door het slijk: 'Dit kan niet, dit is cowboyjournalistiek'

Johan Derksen is niet te spreken over het filmpje dat De Telegraaf vrijdag publiceerde waarin verslaggever Jeroen Holtrop het gesprek aanging met Sven Mislintat. De gewezen Ajax-directeur werd bij zijn woning in Dortmund opgezocht door de Nederlandse krant en verschijnt niet in beeld, maar wel is zijn reactie te horen op de aantijging dat hij als 'een dief in de nacht' verdween uit Amsterdam.

Mislintat weersprak die lezing in het gepubliceerde fragment: "Er is niets mis met mijn reputatie. De enige die mijn reputatie kapot heeft gemaakt, is één van jouw collega's", zegt de Duitser in het Engels tegen Holtrop. "Jouw krant heeft een dief in de nacht van mij gemaakt", bijt Mislintat de verslaggever daarna toe.

Artikel gaat verder onder video

De in het geheim geschoten beelden worden vrijdagavond besproken in de uitzending van Vandaag Inside. Tafelgast Hélène Hendriks stelt voordat het filmpje wordt getoond dat zij Holtrop 'altijd een hele leuke verslaggever' vindt. Dat de journalist uiteindelijk besloot om Mislintat in het geniep op te nemen, kan de goedkeuring van Hendriks dan weer niet wegdragen: "Vind ik ook niet chique, dat moet je ook niet doen", meent de presentatrice. "Nee, dat kan niet, dat kan niet", sluit Johan Derksen zich bij haar aan.

Nadat het fragment is afgespeeld herhaalt Derksen nogmaals dat 'dit niet kan'. "Als je die man om een interview vraagt dan maak je een afspraak en dan heb je een gesprek met hem." Hendriks werpt daartegenin dat Mislintat dat zelf niet wil. Dat doet daar volgens Derksen echter niets aan af: "Dit vind ik van die cowboyjournalistiek. Dat is ook wat Boulevard en Shownieuws doen, achter mensen aanrennen om een quootje enzo. Nee, dat vind ik niets."

