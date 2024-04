Kenneth Perez reageert op harde kritiek van PSV-trainer Peter Bosz

is teruggekomen op de kritiek die hij ontving van Peter Bosz. De analist van ESPN wekte irritatie bij Bosz, door de trainer van PSV te betichten van een ‘act’.

Bosz vertelde, na de 3-1 nederlaag in De Goffert bij NEC, dat hij zijn spelers hautain en arrogant vond in de wedstrijd. Perez vond het een beetje op een act lijken, zo zei de analist zondagavond bij Dit was het Weekend. Bosz legde maandag op zijn beurt uit dat hij zich daar helemaal niet in herkent. Ook had Bosz graag gezien dat Perez zijn kritiek zaterdag al had geuit, want de analist keek live toe terwijl Bosz zijn uitspraken deed.

“Ik snap wel dat hij het irritant vindt dat heel veel mensen, niet alleen ik, hem van een act betichten”, komt Perez maandagavond bij Voetbalpraat terug op het akkefietje. “Ik vond dat hij er zo de nadruk op legde, terwijl het helemaal niet klopte (dat PSV arrogant voor de dag kwam, red.). Zijn eigen speler Jerdy Schouten nam er op de persconferentie afstand van. Ik snap wel dat het vervelend is als mensen dat van je vinden. Ik snap ook heel goed dat hij zegt dat ik ernaast stond en het toen niet gezegd heb.”

Voor de kijker geeft Perez wat context over de gebruikelijke gang van zaken rond interviews. “Na de wedstrijd gaan we de catacomben in en staan we bij een scherm. Daar sta ik met een presentator, in dit geval Milan van Dongen. Dan komt er een speler of een trainer. Dan gaat de analist uit beeld en heb je geen rol. Ik stond erachter. Ik wilde me er wel in mengen, maar je hebt niet eens een microfoon. Dat is de context”, legt hij uit. “Als ik erbij had gestaan, had ik het wel met Bosz willen bespreken. Die mogelijkheid hebben we alleen voor de wedstrijd, niet erna. Ik snap dat Bosz het gevoel had dat ik het had moeten zeggen, maar hij zag ook dat ik geen deel was van de uitzending.”

