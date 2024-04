Kraay doet curieuze suggestie voor NAC Breda: 'Nee, dat is géén grap'

Hans Kraay junior oppert dat Robin van Persie een goede optie zou zijn voor NAC Breda, dat voor volgend seizoen nog een opvolger zoekt voor de vertrekkende hoofdtrainer Jean-Paul van Gastel. Een eventuele aanstelling van de voormalig Feyenoorder lijkt op z'n minst onwaarschijnlijk, gezien diens verstandhouding met Pierre van Hooijdonk, als commissaris van de Bredase club verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte.

Van Gastel werd in september vorig jaar aangesteld als opvolger van de door NAC op straat gezette Duitser Peter Hyballa. In de winter werd stevig aan de oud-international getrokken door het Turkse Besiktas, waar hij als assistent van Giovanni van Bronckhorst had moeten gaan fungeren. Die zag de trainersfunctie echter aan zich voorbijgaan - de Turkse topclub koos voor de inmiddels alweer ontslagen Fernando Santos - waardoor Van Gastel 'gewoon' bleef zitten waar hij zat. Inmiddels heeft de club echter aangekondigd dat de oud-Feyenoorder na het huidige seizoen zal gaan vertrekken.

In Eredivisie op Vrijdag bij ESPN vraagt presentator Pascal Kamperman of Kraay zich al heeft gefocust op een mogelijke opvolger. "Ik zou het heel erg leuk vinden als Robin van Persie door Pierre van Hooijdonk en Peter Maas, de technisch directeur zou worden aangesteld." Kamperman kan zijn oren niet geloven: "Dit bedoel je als grap?", maar Kraay blijkt bloedserieus: "Nee, nee. Het is heel goed voor Van Persie om een tussenstap te maken. Ik denk dat je een makkelijkere tussenstap maakt bij NAC."

Kamperman ziet het niet gebeuren. "Hans, ze vliegen elkaar niet meer in de haren, zo is het ook niet, maar Van Hooijdonk en Van Persie is niet de meest gelukkige combinatie uit het verleden. Bovendien denkt Robin van Persie toch niet aan NAC, als je ook met sc Heerenveen in gesprek bent?" Toch houdt Kraay voet bij stuk: "Van Heerenveen denken we altijd maar dat het een top-zeven- of top-acht-ploeg is, maar die hebben een begroting voor de tiende of elfde plek in de Eredivisie. Bij NAC: al het frisse dat je binnenbrengt, om de hoek, hij kan op vrijdagavond voetballen en op zaterdag bij zijn zoon kijken." Kamperman concludeert grijnzend: "Win-win."

