Promes ontvangt opnieuw slecht bericht: Spartak Moskou neemt drastisch besluit

Spartak Moskou is gestopt met het uitbetalen van salaris aan . Dat heeft algemeen directeur Oleg Malisjev laten weten tegenover persbureau TASS. De voormalig speler van onder meer Go Ahead Eagles, FC Twente en Ajax verblijft in afwachting van een mogelijke uitlevering aan Nederland in een gevangenis in Al Aweer. Daar zijn de omstandigheden allesbehalve comfortabel, zo wist misdaadverslaggever John van den Heuvel onlangs nog te melden.

Het begint er meer en meer op te lijken dat Promes zijn laatste wedstrijd voor Spartak Moskou al heeft gespeeld. De 50-voudig Oranje-international kwam dit seizoen 21 keer in actie voor de club uit de Russische hoofdstad en was goed voor acht doelpunten en evenveel assists, maar heeft al sinds begin december geen wedstrijd meer gespeeld. Promes zit sinds eind februari vast in Dubai nadat hij was aangehouden wegens een ‘plaatselijk vergrijp’. Het Openbaar Ministerie hoopt hem uitgeleverd te krijgen. In Nederland wacht Promes een lange celstraf van in totaal 7,5 jaar.

Of Promes ooit nog het shirt van Spartak Moskou zal aantrekken, valt dus nog te bezien. De club is in elk geval gestopt met het uitbetalen van zijn loon. “We zijn niet blij dat hij door omstandigheden niet bij het team is. Volgens de contractvoorwaarden ontvangt hij geen salaris als hij niet bij de ploeg is”, wordt algemeen directeur Malisjev geciteerd door De Telegraaf. Volgens Van den Heuvel zou Promes in de gevangenis hebben laten ontvallen dat hij hoopt op een uitlevering door Dubai aan Rusland. In dat land zou er eveneens een onderzoek lopen naar de voetballer, in dit geval wegens mogelijke belastingontduiking. Mocht Rusland een uitleveringsverzoek indienen, dan zou Promes zijn in Nederland opgelegde celstraffen kunnen ontlopen.

