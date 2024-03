Kaalgeschoren Quincy Promes heeft het 'loodzwaar' in Dubai: Van den Heuvel komt met details

heeft het 'loodzwaar' in Dubai, schrijft misdaadjournalist John van den Heuvel vrijdag in De Telegraaf. In afwachting van zijn mogelijke uitlevering aan Nederland verblijft de 32-jarige voetballer van Spartak Moskou in een gevangenis in Al Aweer, waar de omstandigheden allesbehalve comfortabel zijn.

De 50-voudig Oranje-international 'verblijft daar in een zespersoons cel en moet slapen in een van de drie tweepersoonsstapelbedden', weet Van den Heuvel. "Buiten de zes ‘gelukkigen’ die in eigen bed hebben, slapen ook nog tien tot twintig gedetineerden op de grond van de celruimte", vervolgt de misdaadverslaggever.

Streng regime

Van den Heuvel schrijft dat Promes, die inmiddels verplicht zou zijn kaalgeschoren, zijn cel overdag mag verlaten 'om op een gang met andere gevangenen televisie te kijken', maar dat er verder 'geen recreatie of ontspanning mogelijk is'. Bovendien krijgt de voetballer 'bepaald geen voorkeursbehandeling' en zouden zijn celgenoten ('het overgrote deel is van Pakistaanse, Egyptische of Indische komaf') niet eens weten 'dat ze met een beroemde westerse voetballer in de cel zitten.'

Uitlevering

"Quincy Promes zou zich in de gevangenis hebben laten ontvallen dat hij hoopt op een uitlevering door Dubai aan Rusland, zodat hij zijn Nederlandse straf voorlopig ontloopt", weet Van den Heuvel bovendien te melden. Vorige week werd duidelijk dat er ook in Rusland een onderzoek loopt naar de voetballer, in dit geval wegens mogelijke belastingontduiking. Mocht ook dat land een uitleveringsverzoek neerleggen in Dubai, dan zou Promes zijn in Nederland opgelegde celstraffen van in totaal 7,5 jaar (voorlopig) kunnen ontlopen.