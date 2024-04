Pol van Boekel laat bizar moment in minuut 67 onbestraft: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Een bizar moment in de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en Bayern München (2-2). Halverwege de tweede helft raapte verdediger Gabriel van Arsenal de bal op terwijl het spel gaande was, maar zijn actie bleef onbestraft. Scheidsrechter Glenn Nyberg greep niet in en ook videoscheidsrechter Pol van Boekel liet de actie onbestraft.

In de 67ste minuut floot Nyberg, zodat Arsenal een uittrap kon nemen. Keeper David Raya tikte de bal naar Gabriel, die het leer vervolgens in de handen nam. De spelers van Bayern vroegen direct om een strafschop, maar kregen nul op het rekest. "Dit heb ik nog nooit eerder gezien", zei een verbijsterde Joshua Kimmich tegen Amazon Prime Video. "Er wordt gefloten voor de doeltrap, de keeper geeft deze door aan de verdediger en hij neemt de bal weer in handen."

Spits Harry Kane sprak van 'de duidelijkste strafschop die ik ooit heb gezien'. Ook trainer Thomas Tuchel was na afloop witheet. "Ik vond het een enorme fout van de arbitrage", foeterde hij. "Het was een bizarre situatie, maar ze legden de bal neer, de scheidsrechter fluit, Raya speelt de bal en daarna pakt de verdediger de bal op. Waar we echt boos om zijn, is de uitleg die we kregen op het veld."

"De scheidsrechter zei tegen onze spelers dat het een kinderlijke fout was en dat hij daar geen strafschop voor zou geven in de kwartfinale van de Champions League. Een verschrikkelijk slechte uitleg", vindt Tuchel. "Of het nu een kinderlijke of een volwassen fout is, het is een grote beslissing in ons nadeel. Maar het staat 2-2, alles is in evenwicht, en we hopen in de return met dezelfde intensiteit en passie op het veld te staan."

