PSV zorgt voor grote ergernis bij eigen fans: ‘Vreselijk dom en arrogant dit, schaam je!’

Supporters van PSV ergeren zich aan de manier waarop hun eigen club dinsdag op social media bericht over de uitwedstrijd van vanavond tegen Excelsior.

PSV is met een voorsprong van zeven punten op achtervolger Feyenoord weliswaar nog comfortabel koploper in de Eredivisie, maar de Eindhovenaren werden afgelopen zaterdag op bezoek wel met beide benen op de grond gezet. In De Goffert verloor de succesformatie van trainer Peter Bosz met 3-1, hetgeen na 23 overwinningen en 3 remises het eerste verlies dit seizoen in de Eredivisie betekende.

Dinsdagavond gaat PSV in Kralingen op bezoek bij Excelsior. Het socialmediateam van de club is vol vertrouwen dat de Eindhovenaren zich tegen de huidige nummer zestien van de Eredivisie zullen revancheren van de nederlaag tegen NEC, getuige de toon die voorafgaand aan de wedstrijd wordt gebruikt op X.

PSV plaatste dinsdag twee berichten op het sociale platform die bij de eigen fans in het verkeerde keelgat schieten. “We zijn bekend met winnen bij Excelsior”, plaatste de club vanochtend bij een foto van het uitduel met Excelsior van 24 september 2016, welk duel met 1-3 gewonnen werd door PSV. Vervolgens pronkte het socialmediateam van PSV in de middag ook met de 1-6 zege op Excelsior van 22 augustus 2022.

De tweets van PSV zorgen voor veel ergernis bij de eigen fanbase. “Laat het eerst maar eens vanavond zien”, verzucht een supporter. Een ander tweet: “Niet doen dit… NEC was al te moeilijk.” Andere reacties zijn: “Respectloze onzin steeds! Toon respect voor je tegenstander!”, “Arrogante reactie, doe normaal! Niet des PSV's. Misschien moet het ventje dat het account beheert even aan zijn oren getrokken worden”, en “Wat is dit nu voor raar bericht? Kom op PSV, dit soort arrogantie willen we als supporters niet zien, dat is niet “des PSV”.

Een selectie van de vele ontevreden tweets:

