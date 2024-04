Slot bekritiseert dure aankoop: 'Om eerlijk te zijn heeft hij geen basisplaats afgedwongen'

is de duurste aankoop ooit van Feyenoord, maar is er volgens trainer Arne Slot nog niet in geslaagd om speeltijd af te dwingen. De spits is tweede keus achter Santiago Giménez en heeft nauwelijks kunnen profiteren van de mindere vorm van zijn concurrent na de winterstop.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax krijgt Slot de vraag of hij heeft overwogen om Giménez op de bank te zetten en Ueda op te stellen. “Je denkt altijd na over de opstelling en er komen verschillende scenario’s ter sprake”, legt hij uit bij ESPN, om vervolgens naar een andere speler te wijzen. “Als je kijkt naar Marcos López: die speelde vorige week niet heel goed in Volendam, maar ik geef het je te doen als je anderhalf jaar bijna nooit speelt, om dan je beste wedstrijd te spelen. Indirect kun je dat ook een beetje van Ueda zeggen.”

Artikel gaat verder onder video

“Die heeft niet veel gespeeld”, vervolgt Slot in het interview met Hans Kraay junior. “En eerlijkheidshalve, Hans: op de momenten waarop we hem wel opstelden, omdat Santi geschorst of geblesseerd was, heeft hij het ook niet afgedwongen. Dat heeft bijvoorbeeld Thomas Beelen wel gedaan. Vandaar dat hij nu al een paar weken speelt.” Feyenoord betaalde afgelopen zomer 9 miljoen euro voor Ueda, een bedrag dat via bonussen kan oplopen met 1,25 miljoen euro.

