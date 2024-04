Slot wil niets weten van vormdip: ‘Hij speelt niet zo slecht als de meesten zeggen’

worstelt nog altijd met zijn vorm bij Feyenoord. De spits, die een aantal weken geleden nog op de weg terug leek, speelde donderdagavond weer een ongelukkige wedstrijd in Volendam. Toch denkt Arne Slot dat Giménez de afgelopen periode niet zo zwak speelt als velen doen vermoeden.

“Hij heeft tegen Volendam geen gelukkige wedstrijd gespeeld”, kan Slot beamen op de persconferentie in aanloop naar de Klassieker. “Maar dat gold voor heel veel anderen ook, kan ik je vertellen. Daar was hij geen uitzondering op." Volgens de oefenmeester speelde de Giménez in de wedstrijd ervoor, thuis tegen FC Utrecht, een stuk beter. “Ik vond hem minder slecht dan de meeste mensen hem vonden", zegt Slot, die vervolgens uitlegt wat hij zijn spits goed vindt doen.

"Ik zag een aantal hele goede loopacties. Ik zie de laatste wedstrijden ook dat hij meer in scoringspositie komt en dat is wat we heel graag willen zien. Nu komt hij weer vaker in scoringspositie en dan is het voor hemzelf en voor ons als team jammer dat hij ze dan niet binnenprikt.”

Donderdagavond leek de Mexicaan een grote kans te verprutsen door voor eigen succes te gaan in plaats van de bal breed te leggen op de meegelopen Yankuba Minteh. “Ik kreeg dat ook te horen, dus ik heb het vanmorgen teruggekeken of het echt zo overduidelijk was”, laat Slot weten. “Ik vond dat hij hem niet moest geven. Ik vond niet dat hij (Minteh, red.) volledig open was. Als hij die bal had gespeeld, had die in alles perfect moeten zijn.”

