Snoeiharde woorden van Chris Woerts voor Lilian de Leeuw: 'Het is een schande'

Feyenoord is niet blij met de deal die Gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord samen hebben gesloten. Als enige huurder is de club niet betrokken geweest bij gesprekken. Algemeen directeur van Feyenoord, Dennis te Kloese, heeft gemeld dat het laatste woord nog niet gezegd is over deze deal. Chris Woerts kan de reactie van Te Kloese zeker begrijpen.

Als voormalig commercieel directeur van Feyenoord heeft Woerts verstand van de zaak. “Gemeente Rotterdam heeft zo'n afkeer gekregen tegen Feyenoord vanwege het niet doorgaan van Feyenoord City. Je moet goed begrijpen. Het is het meest verstandige besluit van Feyenoord geweest, want geen enkele club in Nederland kan een stadion van vijfhonderd miljoen financieren, dat gaat gewoon niet”, legt Woerts uit in de Sportclash-podcast.

Woerts krijg het idee dat stadionplannen niet hoog op de agenda staan in de havenstad. “Een paar jaar geleden werd er 328 miljoen euro vrijgemaakt voor het Museum Boijmans Van Beuningen, wat zelfs niet eens in de top tien staat van meest bezochte musea in Nederland. Het is ook nog eens zo dat Hugo de Jonge twee miljard uittrekt voor de verbouwing van een paar stenen in het regeringsgebouw waar niemand iets mee heeft. Dat vinden we allemaal normaal, maar een mooi stadion in Rotterdam vinden we allemaal te veel”, vertelt de Nederlandse zakenman.

Woerts heeft harde woorden voor Lilian de Leeuw, en de manier waarop zij aan het handelen is. “Gemeente Rotterdam toont zich een slechte verliezer. In combinatie overigens met Stadion Feijenoord, het zijn slechte verliezers. Geen Feyenoord City, geen nieuw stadion en grote schulden. Nu hebben ze De Kuip verkwanseld in ruil voor woningbouw, waarmee het verdienmodel van Feyenoord de nek wordt omgedraaid. Allemaal onder de regie van De Leeuw, de directrice van De Kuip. Zonder haar collega's in de directie van Feyenoord te informeren heeft zij een deal gesloten. Samen met de RvC van Stadion Feijenoord achter de rug van de club om, een schande”, besluit Woerts.

