Spartak Moskou-directeur doet bijzondere uitspraken over Promes: 'Daar hebben we geen reden voor'

De baas van Spartak Moskou, Oleg Malisjev, blijft altijd een legende van de club vinden. De Nederlandse middenvelder kan nog steeds uitgeleverd worden aan Nederland. Promes zit nog altijd in de gevangenis van Al Aweer, maar toch blijft hij voor altijd een grote naam bij de club uit de hoofdstad van Rusland.

“Voor mij zal Quincy voor altijd een legende van de club blijven”, zei directeur Malisjev van Spartak Moskou tegen TASS. “We hebben geen reden om het contract te beëindigen. Naarmate het proces vordert, zal duidelijk worden wat er verder moet gebeuren. Dit is geen fijn verhaal. Het is uiteraard niet best voor het imago van de club”, aldus Malisjev.

Of Promes ooit nog in actie komt voor de voetbalclub is nog maar de vraag. Dit seizoen speelde hij 21 wedstrijden voor Spartak Moskou. De grootmacht uit Rusland is in ieder geval gestopt met het uitbetalen van zijn salaris. John van den Heuvel wist onlangs al te melden dat de omstandigheden in de cel van Promes niet echt geweldig zijn.

Dubai kan Promes zowel aan Rusland als aan Nederland uitleveren, maar er is nog niet bekend welke van de twee het wordt. In Rusland loopt er ook een onderzoek naar de voetballer. Hij zou Russische belasting hebben ontdoken. Als Rusland een uitleveringsverzoek indient, dan zou Promes de Nederlandse straffen, die hij al opgelegd heeft gekregen, kunnen ontlopen.

