Driessen confronteert MediaMarkt-topman met rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord

Valentijn Driessen heeft MediaMarkt-topman Bas Eijssink woensdagmiddag geconfronteerd met de bestaande rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord. De regerend kampioen van Nederland maakte woensdag vol trots bekend dat MediaMarkt Nederland vanaf 1 juli 2024 de nieuwe hoofdsponsor is. Driessen was benieuwd of Eijssink niet bang is dat Ajax-supporters een bezoekje aan de winkel vanaf heden zullen overslaan.

“Hoe reageerden de werknemers op de ArenA Boulevard?”, richtte Driessen zich tijdens de persconferentie naar aanleiding van het partnership tussen Feyenoord en MediaMarkt tot de topman van de winkelketen. “Allereerst wordt het partnership erg breed gedragen binnen de organisatie. De sport brengt de mensen samen, dus in eerste instantie is er enorm veel trots, ook in de organisatie, over het feit dat MediaMarkt deze stap heeft gezet”, reageerde Eijssink. “Ik denk ook dat wij ervan overtuigd zijn dat, ongeacht de voorkeur voor de club, het feit dat MediaMarkt dermate zichtbaar gaat worden binnen de sport voetbal, toch wel de grootste sport in Nederland, de trots overweegt.”

Driessen was duidelijk niet tevreden met de reactie van Eijssink, want de verslaggever van De Telegraaf wilde van hem ook nog weten of hij er niet voor vreest dat Ajax-supporters vanaf heden twee keer zullen nadenken over een bezoek aan of aankoop bij de MediaMarkt. “Wij geloven erin dat uiteindelijk de supporters, onze klanten, hetzelfde zullen reageren als de medewerkers. Dat de zichtbaarheid en onze inspanningen binnen de sport met name gewaardeerd worden en dat ook terugbetaald gaat worden”, aldus Eijssink.

Commercieel directeur Ruud van der Knaap van Feyenoord wilde daar ook nog wel wat over kwijt. “We onderzoeken heel veel op het gebied van sponsoring en partnerships. We hebben in het verleden dezelfde vragen gehad en dezelfde onderzoeken gedaan voor bijvoorbeeld Opel, Ziggo en andere sponsors bij zowel Ajax als Feyenoord. En wat je ziet is dat het eigenlijk heel erg meevalt, dat die aantallen van mensen die zeggen 'ik kom niet meer naar de winkel' op twee handen te tellen zijn.” Van der Knaap ziet juist het ‘tegenovergestelde’ gebeuren. “Omdat je zoveel zichtbaar bent in het voetbal, zorgt dat juist voor een grotere bekendheid.”

