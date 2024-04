‘Hierachter probeert Kroes zich te verschuilen, wat een gotspe. Wie haalt het in zijn hoofd?’

Valentijn Driessen kan er met zijn hoofd niet bij dat Alex Kroes niet op de hoogte was van de regels bij een beursgenoteerd bedrijf. De algemeen directeur van Ajax begon op 15 maart jongstleden officieel aan zijn nieuwe functie, maar staat nog geen maand later alweer buiten de Johan Cruijff ArenA en keert hoogstwaarschijnlijk niet meer terug. Driessen verwacht dat Kroes het slechte nieuws binnenkort te horen krijgt na een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Ajax bracht dinsdagmorgen het nieuws naar buiten dat Kroes met onmiddellijke ingang is geschorst. De in Utrecht geboren bestuurder heeft zich volgens de huidige nummer vijf van de Eredivisie schuldig gemaakt aan handel met voorwetenschap door een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 aandelen van Ajax aan te schaffen. Driessen heeft er geen goed woord voor over. “Hoe dom kun je zijn? Hoe onaantastbaar kun je je wanen? Hoe naïef ben je? Hoe geldbelust steek je in elkaar? Een combinatie van de antwoorden op deze vragen is de ondergang geworden van Kroes als algemeen directeur van Ajax”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Kroes zelf legt zich niet zomaar neer bij het besluit van Ajax. De geschorste algemeen directeur liet dinsdag middels een statement op LinkedIn weten dat hij naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil stappen om zijn schorsing en mogelijke ontslag aan te vechten. Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, liet al weten dat die stap geen enkele zin heeft. Driessen gelooft er ook niet in dat het nog goed komt voor Kroes. “Het waren negentien mooie dagen en daar komt geen dag meer bij vanwege handel in het aandeel Ajax met voorkennis. De bijl in de nek van Kroes zal vallen op een uit te schrijven Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zoals de regels voor een beursgenoteerd bedrijf voorschrijven”, zo klinkt het.

En het zijn juist de regels van een beursgenoteerd bedrijf waaraan Kroes zich niet heeft weten te houden. De voormalig bestuurder van Go Ahead Eagles en AZ zou er zelfs helemaal niet van op de hoogte zijn geweest. “Hierachter probeert Kroes zich te verschuilen. Wat een gotspe is voor iemand die algemeen directeur van een beursgenoteerd bedrijf wordt. Wie haalt het in zijn hoofd om in dat stadium, na een maandenlang traject naar zo’n functie, niet op de hoogte te zijn van de beursregels? De kandidatuur van zo iemand kan al niet door de beugel”, is Driessen hard voor Kroes. De verslaggever vindt het eveneens een raadsel dat Kroes met zijn aankoop ‘vertrouwen’ naar de aandeelhouders wilde uitstralen. “Hoe moesten aandeelhouders op dat moment weten dat Kroes directeur zou worden en hij aandelen bezat? Deze voorkennis bezat Kroes alleen en daarom zit hij fout.”

