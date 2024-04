Van Hanegem fileert Feyenoorder: ‘Ik zou hem helemaal geen bal meer geven’

Willem van Hanegem is niet te spreken over het spel van . De Mexicaan worstelt al weken met zijn vorm en wist ook donderdagavond op bezoek bij FC Volendam (0-0) geen potten te breken.

“We waren blij met de spits, maar dit is wel echt triest”, begint Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast. “Ik vind het echt verschrikkelijk. Wij schelden dan wel op de rechtsbuiten (Yankuba Minteh, red.) die een paar domme dingen doet, maar Giménez had gewoon de bal breed moeten spelen en dan loopt hij hem zo in de lege goal", doelt Van Hanegem op een moment in de achttiende minuut, toen Giménez voor eigen succes ging. "En dan later nog een keer. Waarom geven ze die jongen dan niet de bal? Dat is voor mij een raadsel.”

“Dan willen ze hem elke keer laten scoren, maar ik zou hem helemaal geen bal meer geven”, is de oer-Feyenoorder kritisch. “Je weet toch dat het niks is. Zo lang, dat is echt bizar. Ik denk: waar is hij nou mee bezig?” Wanneer Wessel Penning De Kromme vraagt of het niet gewoon de echte spitsenziekte is, gaat hij daar niet helemaal in mee. “Dan duurt het wel een beetje lang. Dan hadden ze hem allang na moeten laten kijken.”

Ook de rest van het elftal kon Van Hanegem totaal niet bekoren. “Ik zat op de bank en ik heb mezelf nog nooit zo veel horen schelden en vloeken. Het was zo bar. Ook die keeper, zo maakt hij het weer makkelijk voor als Bijlow weer fit is. Hij liep geweldig te keepen en nu zo onzeker. Middenvelders, droevig. In het begin zie je gelijk hoe ze met elkaar omgingen. Ook die centrale verdediger (Thomas Beelen, red.) was nu heel slecht, maar hij heeft ook hele goede wedstrijden gespeeld. Wij weten dat hij heel goed is, daardoor ben je boos.”

