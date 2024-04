Van Praag kreeg negatief advies over functie Alex Kroes bij Ajax: 'Doe het niet'

Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, zegt 'acht dagen intensief overleg' te hebben gehad met 'experts en juristen' voorafgaand aan de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes. Daarnaast won Van Praag ook advies in over de mogelijkheid om de pas aangetreden bestuurder in een andere functie voor de club te behouden, maar dat scenario werd de ervaren bestuurder sterk afgeraden.

In gesprek met Ajax Life weerspreekt de oud-voorzitter van de Amsterdamse club de lezing dat Kroes meteen geschorst werd toen naar boven kwam dat hij in de week voor zijn aantreden nog eens 17.000 clubaandelen aankocht. "We hebben Alex niet meteen geschorst. We hebben acht dagen intensief overleg gehad met experts en juristen om tot een weloverwogen beslissing te komen. Alex heeft kunnen uitleggen hoe hij het ziet, maar de conclusie bleef – hoe pijnlijk ook – hetzelfde: je kunt geen algemeen directeur handhaven die dit in zijn bagage met zich meedraagt", aldus Van Praag.

Daarnaast bezweert Van Praag dat er 'uitgebreid gekeken' is naar een andere straf dan de schorsing die Kroes uiteindelijk aan zijn broek kreeg, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van zijn functie, van statutair directeur naar een technische rol (die buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten valt). "Daar wonnen we advies voor in. In het kort was het advies: doe dat niet. Dat kun je je als beursgenoteerde onderneming niet veroorloven.”

Onderhandelingen

Vervolgens legt Van Praag uit dat de geloofwaardigheid van Ajax in het geding zou zijn gekomen als Kroes een andere functie zou zijn aangeboden. "Bij ons hoort ethisch leiderschap. Je hebt te maken met de Ajaxorganisatie en met de buitenwereld. Hoe sterk staat Alex nog met onderhandelingen bijvoorbeeld? In gesprekken met de UEFA, richting de KNVB… Als je bent gedegradeerd van algemeen directeur naar een technische functie", legt de RvC-voorzitter uit. "Het juridische advies was heel stellig. Dan is het lastig uit te leggen als je hem uit het bestuur haalt en vervolgens wel een andere functie aanbiedt."

