Verbazing om statement bij Feyenoord na pak slaag aan Ajax: ‘Dat doe je toch niet?’

In het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN is maandagavond met verbazing gereageerd op het statement dat zondag uitbracht na de 6-0 overwinning van Feyenoord op Ajax. De Mexicaanse spits van Feyenoord ging na de vernedering van de aartsrivaal diep door het stof.

Giménez was opvallend hard voor zichzelf na de zege van Feyenoord op Ajax. De aanvaller wist niet te scoren en droop als een van de weinigen bij Feyenoord enigszins teleurgesteld af. "Ik weet dat jullie doelpunten van mij verwachten en de laatste tijd heb ik jullie allemaal in de steek gelaten. Ik kan jullie alleen maar vertellen dat ik verliefd ben op deze club en dat ik altijd voor dit shirt zal blijven vechten”, schreef Giménez na afloop onder meer op X.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vond het wel een opvallend statement van Giménez. Dan denk ik: na een 6-0 overwinning doe je dat toch niet?”, werpt presentator Wouter Bouman van Voetbalpraat maandagavond op. Journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad reageert: “Hij ging bij zijn wissel natuurlijk van het veld alsof ze achterstonden. Hij was, naast de spelers en stafleden van Ajax, de enige persoon in De Kuip die niet blij was. Ik denk dat hij toch dacht: daar moet ik een statement over maken. Je ziet een worstelende jongen in de spits staan.”

Kenneth Perez constateert dat Giménez, tegen Ajax gewisseld in minuut 77, veel aandacht opeist met het statement. “Maar ik kan zijn gevoel wel volgen. Hij is de enige Feyenoorder die er echt de pee in had. Honderd procent. Natuurlijk is hij blij met de 6-0, maar hij heeft er qua doelpunten geen aandeel in gehad. Ik kan me goed voorstellen dat Arne Slot heeft getwijfeld om Giménez langer te laten staan”, aldus de Deense analist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot nieuws aanstaande bij Ajax: 'Drie koppen gaan op zeer korte termijn rollen'

Er gaan op korte termijn nog meer koppen rollen bij Ajax, zo voorspelt Mike Verweij.