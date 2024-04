Virgil van Dijk ziet enorm op tegen naderende ‘vreselijke dag’

kijkt enorm op tegen het vertrek van Jürgen Klopp bij Liverpool. De aanvoerder van The Reds en het Nederlands elftal geeft in gesprek met het Engelse ITV News aan een hekel te hebben aan afscheid.

“Ik ben een zeer emotioneel persoon en ik hou niet van afscheid nemen”, begint Van Dijk. “Zeker als aanvoerder gaat het verschrikkelijk zijn, want ik moet waarschijnlijk wat zeggen. Dat is een vreselijke dag. Het zou allemaal een stuk makkelijker zijn als we succesvol zijn.”

Van Dijk verwacht een hoop veranderingen bij Liverpool komende zomer. “Het is niet alleen de trainer die weggaat”, vervolgt de verdediger. “Er zullen veel veranderingen zijn en er gaat meer personeel weg. Het wordt een zware dag, maar tot die dag zullen we strijden en blijven we positief.”

Klopp maakte in januari bekend dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt bij Liverpool. De Duitser begon in 2015 op Anfield en wist onder meer de Champions League en de Premier League te veroveren. De clubleiding van de Engelsen is momenteel druk bezig met de zoektocht naar de volgende trainer. Op dit moment lijkt de Portugees Ruben Amorim de beste papieren te hebben voor de positie.

