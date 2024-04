Willem van Hanegem ziet Aad de Mos de plank volledig misslaan en hekelt uitspraak

Willem van Hanegem is het overduidelijk niet eens met de uitspraken van Aad de Mos, die zondag in het programma Goedemorgen Eredivisie aangaf dat een fantastische speler is en ook bij FC Barcelona en Real Madrid zou kunnen spelen. De Kromme reageert zondagavond in zijn column.

De columnist van het Algemeen Dagblad zag Ajax zondagmiddag dramatisch voor de dag komen tegen Feyenoord: "Bij Ajax zie je dat de spelers snakken naar het einde. Echt alles gaat fout en in balbezit hebben ze werkelijk geen idee wat te doen. Het helpt ook niet als Aad de Mos in de ochtend nog even roept dat Kenneth Taylor zo bij Real Madrid of FC Barcelona meekan", haalt Van Hanegem het opvallende moment in de uitzending van Goedemorgen Eredivisie aan.

Artikel gaat verder onder video

De Mos was zondagochtend opvallend positief over Taylor, die vaak bekritiseerd wordt: "Taylor, dat heb ik altijd gezegd, dat is een geweldige speler. Hij kan ook bij Barcelona, Real Madrid spelen", gaf de analist aan. Jorrel Hato is een geweldige speler, maar die hebben een hele andere opleiding gehad dan bijvoorbeeld Anton Gaaei. Zelfs Jordan Henderson zakt door het ijs, omdat zij gewend zijn zo anders te spelen dan bij Ajax."

Bekijk hier de uitspraken van Aad de Mos over Kenneth Taylor:

Aad de Mos is groot fan van 'geweldige' Kenneth Taylor:



"Die kan ook bij Barcelona en Real Madrid spelen" 👀 pic.twitter.com/R9vqqEW4Yd — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

Van Hanegem deelt de mening van De Mos niet en vindt dat Taylor in De Kuip liet zien dat zijn niveau heel ergens anders ligt dan bij de twee Spaanse grootmachten: "Een paar uur later zie je dat de eredivisie al een hele klus is voor hem", geeft De Kromme aan tot slot over het opmerkelijke TV-moment aan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Michael van Praag is spijkerhard voor Alex Kroes wegens plegen van vermeend strafbaar feit





Michael van Praag reageert op het nieuws rondom Alex Kroes, die door de Raad van Commissarissen van Ajax per direct geschorst is.