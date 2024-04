Wim Jonk en Marco van Basten zijn het eens: ‘Liverpool is het Feyenoord van Engeland’

Bij Rondo denkt denken de analisten dat er een grote toekomst in het verschiet ligt voor Arne Slot. Onder meer Wim Jonk en Marco van Basten stellen dat de Feyenoord-trainer, die afgelopen dagen genoemd werd als opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool, kan slagen in de Europese top.

“Hij heeft Feyenoord een gezicht gegeven, net als Peter Bosz dat nu doet bij PSV en Erik ten Hag jaren geleden bij Ajax. Arne heeft grote stappen gemaakt, dus wat dat betreft zou ik dat wel zien zitten. Zeker bij een club als Liverpool, dat is natuurlijk een beetje het Feyenoord van Engeland”, zegt Jonk bij het programma van Ziggo Sport. “Met het aanvallende voetbal dat ze daar spelen”, vindt de oud-trainer van FC Volendam.

Van Basten schaart zich vierkant achter de woorden van zijn collega. “Ik hoop dat hij lang in Nederland blijft, want het is een verrijking voor het Nederlandse voetbal. Hij kan echt overal terecht: Bayern München, Liverpool... daar ben ik echt van overtuigd”, zegt de oud-spits. “Ja? Je noemt nu de grootste clubs ter wereld”, vraagt Wytse van der Goot zich af.

“Ik ben ervan overtuigd dat hij het overal kan. Ik heb een paar keer met hem gesproken, en hij gaat heel goed met de spelersgroepen om. Tactisch is hij natuurlijk ook zwaar goed onderlegd. Hij kan zijn ideeën goed uitleggen, hij is rustig én intelligent”, vervolgt de analist. “Wat mij betreft is hij echt een toptrainer”, is Van Basten van mening.

