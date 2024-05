Feyenoord moet diep in de buidel tasten voor Brian Priske, details over technische staf lekken

Een eerste bod van Feyenoord op Brian Priske is afgewezen door Sparta Praag, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het zou gaan om een bod van circa een miljoen euro. Sparta wil geen afscheid nemen van de succesvolle trainer, die in De Kuip wordt gezien als opvolger van Arne Slot.

Het is niet duidelijk of Sparta een concreet bedrag in gedachten heeft voor Priske en hoe hoog dat zou zijn. Het AD spreekt in ieder geval van een ‘forse’ afkoopsom die nodig zou zijn om de Deen los te weken. Zelf ziet Priske de stap naar Feyenoord wel zitten, maar zijn contract bij Sparta loopt nog twee jaar door.

De staf van Brian Priske

Ondertussen wordt ook meer duidelijk over hoe de technische staf van Priske eruit zou kunnen zien bij Feyenoord. Hij zou zijn rechterhand Lars Friis willen meenemen naar Feyenoord. De vertrekkende performance manager Ruben Peeters zal dan worden opgevolgd door Christian Clarup, eveneens een Deen, zo weet het AD.

Het is nog de vraag of Feyenoord-assistent Etienne Reijnen aanblijft: Arne Slot wil hem meenemen naar Liverpool, maar Reijnen heeft nog geen werkvergunning. De kans bestaat dat Reijnen bij Feyenoord blijft, terwijl Priske ook zijn vertrouweling Lukas Babalola in zijn hoofd heeft om te nemen naar Rotterdam.

