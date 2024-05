Kenneth Perez pleit voor ongekend harde maatregel na wangedrag in De Galgenwaard

walgt van de gebeurtenissen in de slotfase van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles in Stadion Galgenwaard. De analist van ESPN stelt een keiharde maatregel voor: een half jaar geen publiek bij voetbalwedstrijden in Nederland.

Op beelden van ESPN was te zien dat supporters vuurpijlen over en weer gooiden. Die kwamen ook daadwerkelijk terecht op de tribunes. Na oponthoud van meerdere minuten besloot Lindhout om de spelers naar binnen te begeleiden.

“Je bent er bijna aan toe dat je zegt: dan gaan we maar een half jaar zonder publiek voetballen", verzucht Perez. "Ze gooien fakkels naar een vak waar medemensen dicht op elkaar staan. Dat vinden zij een goed idee! Omdat ze toevallig voor een andere club zijn. Dan ben je toch zó gestoord?! Wat er in het voetbal gebeurt is misselijkmakend.”

“Op een gegeven moment moet iemand toch zeggen: een half jaar zonder publiek, zoek het maar uit. Het is om moedeloos van te worden. Ik ben wel van de harde aanpak. Iedereen moet er dan maar onder lijden. Het is een heel slechte keuze, maar je ontkomt niet aan een slechte keuze”, denkt Perez.